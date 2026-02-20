Cote d'Ivoire: Agroforesterie - La FAO et le Conseil du café-cacao affinent les préparatifs de l'assemblée générale

20 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Conseil du café-cacao (CCC) ont organisé, jeudi 19 février à Abidjan, un atelier technique en prélude à l'assemblée générale de la plateforme nationale de coordination des initiatives d'agroforesterie, prévue les 25 et 26 février.

Environ 40 partenaires engagés dans la mise en œuvre des initiatives d'agroforesterie et des projets carbone ont pris part à cette rencontre préparatoire. L'objectif : dresser le bilan des actions conduites en 2025 et planifier de manière concertée les interventions pour 2026. Selon Mahama Zoungrana, responsable des politiques agricoles à la division des investissements de la FAO en Côte d'Ivoire, les travaux ont permis d'identifier les acquis, les défis et les priorités pour l'année à venir.

Les conclusions de cet atelier alimenteront directement les discussions de l'assemblée plénière. L'intervention de la FAO s'inscrit dans son pilier stratégique axé sur la viabilité environnementale et la durabilité des systèmes agricoles. Au-delà de l'appui technique, l'agence onusienne accompagne également la plateforme à travers des études comparatives sur les différentes approches d'agroforesterie et l'élaboration d'un catalogue des espèces agroforestières recommandées.

Pour le Conseil du café-cacao, l'assemblée générale constituera un cadre élargi d'échanges sur les perspectives et les défis liés à la promotion de l'agroforesterie. Assamoi Patricia, directrice adjointe chargée de la Recherche et de la Lutte contre le Changement climatique au CCC, a souligné que la rencontre permettra de partager les conclusions techniques avec un public plus large et d'aborder les enjeux liés au carbone ainsi que la contribution de la filière cacao aux engagements climatiques nationaux et internationaux.

Face à la déforestation liée à l'expansion cacaoyère et aux exigences croissantes en matière de durabilité, le CCC a mis en place, avec l'appui de partenaires techniques et financiers, une plateforme nationale de coordination des initiatives d'agroforesterie. Cette démarche vise à harmoniser les interventions et à promouvoir un modèle de production durable conciliant performance économique, préservation des forêts et respect des engagements climatiques.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

