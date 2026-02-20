Afrique de l'Ouest: Promotion des investissements - 812 milliards FCFA agréés en 2025, le Cepici franchit un nouveau cap

La Côte d'Ivoire confirme son attractivité. En 2025, 812,67 milliards Fcfa d'investissements privés ont été agréés, soit une progression de 9,6 % par rapport aux 741,46 milliards Fcfa enregistrés en 2024. Un cap majeur franchi pour la promotion des investissements. L'annonce a été faite le 19 février 2026, à Abidjan, par Solange Amichia, directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), lors de la conférence-bilan des activités 2025.

Ces performances sont le fruit d'une mobilisation soutenue des acteurs publics et privés. En 2025, 154 projets ont été agréés contre 146 en 2024 ; 5 910 emplois sont attendus ; 51 % des investissements sont portés par le secteur privé national. Sur la période 2021-2025, le montant total mobilisé par le Cepici atteint 4 242 milliards Fcfa, confirmant la confiance des investisseurs dans le potentiel ivoirien. Les secteurs des services, de l'industrie et de l'agriculture demeurent les principaux bénéficiaires des agréments, traduisant une diversification progressive de l'économie.

Selon la directrice générale, l'année 2025 a été marquée par des réformes structurantes, la consolidation des acquis et l'accélération des leviers d'attractivité. Elle a également souligné le dynamisme entrepreneurial, avec 26 948 entreprises créées en 2025, soit une hausse de plus de 6 % par rapport à 2024. Autre signal positif : l'amélioration de l'indice de perception de la corruption, perçue comme un indicateur clé de la confiance des investisseurs et de la qualité de la gouvernance.

Pour la période 2026-2030, les priorités du Cepici sont clairement définies : accélération de la digitalisation des services ; aménagement et modernisation des zones industrielles ; renforcement de la gouvernance des réformes ; promotion des opportunités locales et soutien au réinvestissement.

Outil stratégique de l'État, le Cepici continue de coordonner et de rationaliser les initiatives gouvernementales en faveur du développement du secteur privé, consolidant ainsi la position de la Côte d'Ivoire comme destination privilégiée des investissements en Afrique de l'Ouest.