Cote d'Ivoire: Coopération Giz-Invest for Jobs-Simplon Côte d'Ivoire - 100 jeunes 'Digital Creators' prêts à l'emploi

La Coopération allemande, à travers l'initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste », également connue sous la marque Invest for Jobs, en partenariat avec Simplon Côte d'Ivoire, a procédé à la clôture du programme Work in Digital, un projet de formation et d'insertion professionnelle dédié aux métiers de la création de contenus numériques. La cérémonie s'est tenue le jeudi 19 février 2026, à Cocody.

Ce programme a permis la graduation de 100 jeunes Digital Creators, répartis en quatre cohortes de 25 apprenants, chacune ayant suivi six mois de formation intensive. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des compétences numériques des jeunes ivoiriens et de promotion de leur employabilité dans un secteur en pleine croissance.

Mis en œuvre sur une période de 13 mois, de décembre 2024 à février 2026, le programme avait pour objectif de former des jeunes âgés de 18 à 35 ans, éloignés de l'emploi, aux compétences techniques, créatives et professionnelles du métier de Digital Creator, tout en favorisant leur insertion durable et décente sur le marché du travail, conformément aux normes de l'Organisation internationale du travail (Oit).

Les participants ont bénéficié d'un accompagnement pédagogique fondé sur l'apprentissage par la pratique, combinant l'acquisition de compétences techniques en création de contenus numériques, le développement des soft skills ainsi que la réalisation de projets concrets en lien avec les besoins du marché.

« Aujourd'hui, nous célébrons l'aboutissement de 13 mois d'efforts, de doutes et de persévérance. Depuis sept ans, nous avons formé plus de 5 000 jeunes, avec un taux d'insertion professionnelle supérieur à 93 %. Mais derrière ces chiffres, il y a des vies, des parcours et parfois des sacrifices silencieux.

Lorsque le projet Work in Digital a été lancé avec le soutien de la Coopération allemande à travers Invest for Jobs, notre ambition était claire : offrir de véritables opportunités à des jeunes éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, 100 d'entre vous ont franchi cette étape et les résultats parlent d'eux-mêmes : 94 % d'insertion pour les deux premières cohortes et près de 50 % pour les deux dernières », a déclaré Raïssa Banhoro, représentante de Simplon Côte d'Ivoire.

Représentant la Coopération allemande, Aurore Glanat, de la Giz, a félicité l'équipe de Simplon pour sa réactivité. S'adressant aux récipiendaires, elle a évoqué les réalités auxquelles ils seront confrontés : « À présent, le plus difficile est de trouver un emploi. Nous vous avons donné les outils ; il vous appartient désormais de les utiliser pour réussir votre insertion. »

Le programme a suscité un fort engouement, avec 2 945 candidatures enregistrées, témoignant de l'intérêt croissant des jeunes pour les métiers du numérique. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, 100 apprenants ont été retenus, avec une forte représentativité féminine : 35 % des bénéficiaires étaient des femmes, confirmant l'engagement du programme en faveur de l'inclusion des femmes dans les métiers du digital.