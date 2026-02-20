Cote d'Ivoire: Journée d'excellence - L'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody célèbre ses 107 meilleurs étudiants en Droit

Diplômés de l'Ufr des sciences juridiques, administratives et politiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny, 107 étudiants qui se sont distingués lors de concours nationaux et internationaux ont été honorés le jeudi 19 février 2026, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette cérémonie visait à démontrer qu'il existe une véritable culture de l'excellence au sein de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Représentant le ministre Adama Diawara, le Pr Vanga Kouassi, conseiller au ministère, a félicité les lauréats pour avoir hissé haut leur établissement au plan national et leur pays au niveau international. Visiblement satisfait, il a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble de l'encadrement, notamment le président de l'université, le doyen de l'Ufr des sciences juridiques, administratives et politiques, ainsi que les enseignants.

Selon lui, si ces apprenants figurent aujourd'hui parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire et à l'international, c'est grâce à la qualité de la formation reçue. « Le plus difficile est de se maintenir parmi les meilleurs... », a-t-il souligné, invitant les lauréats à demeurer dans l'excellence.

Recevant les félicitations du ministère de tutelle, le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, le Pr Ballo Zié, a exprimé sa grande satisfaction de voir son institution figurer parmi les meilleures. Il a attribué ces performances aux réformes engagées pour pérenniser l'excellence académique.

« Nous sommes des instruments au service du développement du pays. Nous ne travaillons pas dans le bruit, mais les résultats sont palpables. C'est un modèle à imiter », a déclaré le Pr Gadji Abraham, doyen de l'Ufr des sciences juridiques, administratives et politiques. Il a par ailleurs précisé que 35 étudiants sur 109 ont été admis au concours de la magistrature. Au concours d'avocat, 14 candidats sur 25 ont été admis.

L'Ufr enregistre également 14 admis au concours de commissaires de justice, 25 greffiers, 6 admis au concours de protection des enfants et des jeunes, 3 au concours de l'Ena, ainsi que 8 lauréats aux concours internationaux de plaidoirie.