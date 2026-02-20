Cote d'Ivoire: Industrie culturelle et créative - Correspon'Danse révèle ses talents et se projette vers le MASA 2026

Après deux mois de tournée de détection à Bouaké, Abobo, Treichville et Yopougon, le projet Correspon'Danse, porté par la Fédération ivoirienne de danse (FID), a récompensé ses meilleures compagnies le 17 février 2026 à la Maison du Marché des arts et du spectacle d'Abidjan (MASA), à Abidjan-Plateau.

Structurer, former, diffuser... À travers cette initiative, la danse ivoirienne se dote d'un outil ambitieux destiné à transformer le talent en véritable profession. Seize candidatures ont été enregistrées lors des présélections organisées au Plateau. Au terme du processus, huit compagnies, évoluant en danse contemporaine et patrimoniale, ont été retenues. Les différentes phases de sélection ont mobilisé plus de 1 100 spectateurs et près de 95 artistes, pour un investissement global estimé à 15 millions de FCFA.

À Abobo, dans la catégorie danse urbaine, la compagnie Les Rois Légendaires (240/300 points) a devancé King de l'Art (215/300 points). À Treichville, Yoro Fallet (295/300 points) s'est imposée en danse contemporaine. À Yopougon, Art & Corps a dominé dans la catégorie patrimoniale, tandis que la Cie 2KB a raflé la première place à Bouaké. Le prix spécial du jury, composé de chorégraphes et d'administrateurs culturels, a été attribué à la jeune danseuse Bila Fatoumata.

« Ce que vous avez fait ne fait pas de bruit, mais c'est un travail indispensable », a salué Abou Kamaté, directeur général du MASA, annonçant une mise en lumière des lauréats du 11 au 18 avril au Palais de la Culture. Pour Georges Momboye, chorégraphe et président de la FID, « le projet Correspon'Danse, c'est se retrouver autour de valeurs fortes. Il faut structurer pour avancer ».

Une performance remarquée de King de l'Art

Deuxième en danse urbaine, la compagnie King de l'Art a séduit par son énergie et sa cohésion tout au long de la compétition. « Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous avons le talent et la rage de réussir », confie l'un des danseurs, déterminé à franchir un cap grâce au programme d'incubation prévu.

Les prochaines étapes porteront sur la régularisation administrative des compagnies, l'accompagnement artistique ainsi que la restitution officielle lors de la Journée Correspon'Danse, avant des diffusions nationales et internationales. En ligne de mire : la 14e édition du MASA, prévue du 11 au 18 avril 2026.