Gambie: Le président Barrow promet une politique de tolérance zéro contre la corruption - Le pays conçoit son chemin vers la prospérité

Le président Adama Barrow a marqué le 61eme anniversaire de l'indépendance de la Gambie d'un discours qui se voulait plus que commémoratif lors de la cérémonie annuelle organisée à MacCarthy Square à Banjul. Il a exhorté les Gambiens à considérer l'indépendance non pas comme un évènement historique, mais plutôt comme « un engagement spirituel de tous les jours » qui nécessite vision, discipline, et effort collectif.

« L'indépendance est dénuée de sens si elle n'est pas définie par des résultats tangibles, » a déclaré le président Barrow. Le président Barrow a mis un accent particulier sur le fait que la souveraineté doit être mesurée par des progrès concrets dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, et de la gouvernance. « A nos fonctionnaires, je réaffirme la politique de tolérance zéro de mon gouvernement envers la corruption, l'inefficacité et la complaisance, » a-t-il déclaré. « L'indépendance exige l'intégrité dans la fonction publique, l'efficacité dans les prestations de service, et un comportement exemplaire à tous les niveaux. »

Le thème de cette année, "Exploiter les Ressources Humaines et Infrastructurelles de la Gambie pour un Bond Collectif vers la Prospérité," était au cœur du message du président. Selon lui, l'indépendance n'est pas seulement un évènement historique, elle est un engagement moral et spirituel de tous les jours qui exige vision, discipline et effort collectif.

Cet évènement a attiré divers secteurs de la société gambienne, y compris des anciens vice-présidents, des ministres, les chefs des services de sécurité, les membres du corps diplomatique et consulaire, et les représentants de communautés issues des quatre coins du pays. Des écoliers et groupes de la société civile ont également joint les festivités, marquant ainsi cet évènement de leur énergie et de leur vigueur.

Les célébrations ont été caractérisées par un défilé spectaculaire des membres des services de sécurité, dirigés par leur commandant, le Lieutenant-Colonel Dacoasta des Forces Armées de la Gambie. Sa brillante démonstration a capturé l'attention des invités et personnalités présentes, donnant ainsi le ton de cette journée de fierté nationale.

YIRIWA: Un Programme Spécifiquement Conçu et Adapté aux Réalités Gambiennes

Le président a mis le Programme de Développement National, YIRIWA signifiant "développement", au cœur de son discours. Il considère ce programme comme étant la manifestation de la lutte pour l'indépendance, l'émancipation politique devant faire place à la transformation économique et à l'inclusion sociale.

A travers YIRIWA, le président Barrow a mis en exergue les progrès enregistrés dans les domaines de la santé, les projets d'exploitation d'énergies renouvelables, ainsi que les travaux de réhabilitation des infrastructures routières. Les routes, a-t-il déclaré, « ne sont pas uniquement des ouvrages infrastructurels; ce sont les sillons de l'inclusion et de l'intégration nationale. »

Sécurité alimentaire et transformation rurale

L'agriculture, a insisté le président Barrow, demeure un maillon indispensable à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Son gouvernement ambitionne de reprendre le contrôle sur les systèmes de production en vue de garantir l'autosuffisance alimentaire du pays, et ce, non seulement à travers des dons d'équipements, d'engrais et de fertilisants, mais également en facilitant l'accès des paysans aux marchés. « Une nation souveraine doit être en mesure d'assurer pleinement son alimentation, » a-t-il noté, car pour le président Barrow, la modernisation de l'agriculture est inévitablement liée à la stabilité nationale.

L'Education et l'Autonomisation des Jeunes

Les reformes dans le secteur de l'éducation, y compris le lancement d'un Curriculum Basé sur la Compétence et la transformation d'institutions clés en universités, ont été présentées comme des piliers du développement national. Les jeunes de la Gambie sont une « ressource qui doit être libérée » à travers la création d'universités et de centres techniques d'apprentissage et de formation professionnelle, la mise en place de programmes d'aide à l'entreprenariat, et l'innovation numérique.

Démocratie et Responsabilisation

Le président Barrow a réaffirmé l'attachement de son gouvernement en la démocratie, faisant référence à l'établissement de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) et à l'expansion de l'espace civique. Mais le président a réservé ses critiques les plus acerbes aux fléaux de la corruption et de l'insouciance dans la fonction publique.

Un appel à l'Unité et au Partage des Sacrifices

Le président Barrow a reconnu la persistance des difficultés quotidiennes, mais a toutefois fait appel à la manifestation de l'esprit de résilience des Gambiens, et ce, à travers l'unité, la discipline et l'organisation. Il a plaidé pour la cohésion nationale au-delà des intérêts politiques et des clivages ethniques et régionaux, indiquant que ce n'est qu'à travers la solidarité et un esprit commun de sacrifice que nous pourrons pleinement réaliser notre indépendance nationale.

Le président a conclu son discours en adressant ses remerciements aux parents, enseignants, jeunes, pour leur rôle dans les célébrations et aux services de sécurité qui veillent à la souveraineté nationale. Il a également adressé ses remerciements aux partenaires du développement pour le soutien et le respect démontré à la vision de développement national de la Gambie.

« L'histoire de la Gambie à 61 ans est celle d'une confiance renouvelée et d'une trajectoire ambitieuse, » a déclaré le président Barrow. « Ensemble, poursuivons notre oeuvre de construction d'une Gambie paisible, prospère et résiliente pour les générations présente et futures. »