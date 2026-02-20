Togo: La FAO a injecté 3,5 milliards pour développer le secteur agricole

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a injecté 3,5 milliards de Fcfa au Togo en 2025 pour soutenir la mise en oeuvre de la politique nationale de sécurité alimentaire.

Un appui significatif qui a permis d'accélérer plusieurs chantiers structurants dans le secteur agricole.

Au total, 1 700 hectares de terres ont été restaurés, améliorant durablement la fertilité des sols. Plus de 3 500 ménages de petits producteurs ont bénéficié d'équipements, de semences améliorées, d'intrants agricoles et de systèmes d'irrigation.

L'intervention a également porté sur la construction d'unités de transformation et d'étuvage du riz local, ainsi que sur la réalisation de forages pour faire face aux défis liés à l'eau.

Parallèlement, environ 36 000 acteurs agricoles ont été formés aux techniques modernes de production afin d'augmenter les rendements.

Dans le domaine de l'élevage, plus de 600 000 têtes de bétail ont été vaccinées, contribuant à renforcer la santé animale et la productivité.

À travers cet investissement, la FAO confirme son rôle de partenaire clé du Togo dans la consolidation d'une agriculture plus résiliente, productive et durable.