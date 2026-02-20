Togo: Capital renforcé, gouvernance modernisée - La réforme saluée

20 Février 2026
Togonews (Lomé)

Les acteurs de la microfinance ont salué vendredi l'adoption en conseil des ministres du projet de loi portant sur la réglementation du secteur.

Pour eux, cette réforme marque une étape importante vers un système plus solide et plus inclusif.

Le texte adopté la veille vise à renforcer la stabilité financière, améliorer la protection des usagers et aligner le pays sur les standards internationaux. Selon l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (APSFD), la loi introduit des changements profonds, notamment l'augmentation du capital social, la transformation des statuts juridiques et un renforcement de la gouvernance.

Les institutions qui ne pourront satisfaire aux nouvelles exigences de capital seront appelées à se regrouper, ce qui devrait réduire leur nombre tout en consolidant leur capacité financière.

La réforme prévoit également la mise en place de dispositifs tels que le Bureau d'information sur le crédit (BIC), un fonds de garantie et le développement de la monétique pour améliorer l'inclusion financière.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.