Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 21 février 2026

revue de presse

Afrique du Sud : Cinq mineurs présumés morts après un glissement de terrain dans une mine de diamant

Cinq mineurs disparus depuis mardi à la suite d'un glissement de terrain sous terre sont présumés morts, a déclaré vendredi le ministre sud-africain des Mines après avoir évalué les efforts de sauvetage.

Gwede Mantashe a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il s'agissait désormais de récupérer leurs corps, a rapporté la chaîne publique South African Broadcasting Corporation.

Les mineurs ont été piégés à plus de 800 mètres sous terre tôt mardi matin, lorsqu'une « coulée de boue » s'est produite à la mine d'Ekapa, dans la province du Cap-Nord. [Source Africanews]

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deuxième bonne nouvelle venue de Washington : La Cour suprême invalide les tarifs de Trump et rassure l’Afrique

La Cour suprême américaine invalide les surtaxes imposées par Trump, jugeant que seul le Congrès peut lever des droits de douane. Après la reconduction de l’AGOA, un nouveau signal positif pour les exportations africaines, malgré le maintien de tarifs sur l’acier et l’aluminium.

La Cour suprême américaine a rendu ce jour une décision qui redonne de l’espoir à de nombreux pays africains dont les produits à destination des États-Unis étaient frappés par des droits de douane unilatéraux fixés par Donald Trump dès son retour à la Maison Blanche, au titre de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

À la question de savoir si l’IEEPA autorise le Président à imposer des droits de douane, les juges ont répondu non, par une majorité nette de 6 voix contre 3 — y compris avec le soutien de plusieurs juges conservateurs. Une décision lourde de conséquences, tant sur le plan institutionnel que sur le plan commercial. [Source Agence ecofin]

Derrière les escroqueries en ligne, des réseaux de traite (ONU)

Un nouveau rapport publié vendredi par l’Organisation des Nations Unies révèle l’ampleur d’un système transnational de traite des êtres humains alimentant l’industrie florissante des arnaques en ligne.

En Asie du Sud-Est, des centaines de milliers de personnes seraient contraintes de travailler dans des centres d’escroquerie, dans des conditions marquées par des violences extrêmes, des tortures et des abus sexuels.

Selon le document du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), ces pratiques sont orchestrées par des réseaux criminels structurés, principalement implantés dans le bassin du Mékong. [Source Apanews]

Burkina Faso : L’État augmente à 40 % sa participation dans la mine d’or de Kiaka pour renforcer sa souveraineté

Le Burkina Faso a décidé de porter sa participation dans la mine d’or de Kiaka à 40 %, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de l’État visant à contrôler davantage ses ressources naturelles. Un décret adopté le 19 février en Conseil des ministres acte une prise de participation supplémentaire de 25 % dans la société KIAKA SA, qui détient la concession de ce vaste gisement situé dans la région du Centre-Sud.

Avec cette augmentation, l’État burkinabè passe d’une participation de 15 % à 40 % dans ce projet majeur. Cette décision s’inscrit dans une logique de maximisation des retombées économiques issues de l’exploitation aurifère.

La mine de Kiaka, qui s’étend sur 54 km², est considérée comme l’un des plus grands projets miniers du pays. Selon les données communiquées par l’entreprise opératrice, le site pourrait produire en moyenne 234 000 onces d’or par an sur une durée prévisionnelle de vingt ans. [Source Africapresse]

Bénin – Coopération avec l’Arabie Saoudite : construction d’une centrale de 25 Mw en vue

Une délégation du Fonds saoudien de développement séjourne depuis le 17 février 2026 à Cotonou dans le cadre d’une mission d’évaluation de projets prioritaires soumis par le gouvernement béninois. Cette visite de travail a déjà conduit les experts sur le site de la zone industrielle de Glo-Djigbé.

Au cœur des échanges : un vaste programme de 20 000 logements pour les travailleurs, la construction d’une centrale solaire de 25 mégawatts et le renforcement du programme national de cantines scolaires. Des projets structurants, aux enjeux économiques et sociaux majeurs. [Source Africa 24]

La Côte d’Ivoire lève 1,3 milliard de dollars sur les marchés internationaux à un taux record

La Côte d’Ivoire a levé 1,3 milliard de dollars sur les marchés internationaux à un taux d’intérêt de 5,39 %, le plus bas enregistré pour une euro-obligation ivoirienne et en Afrique subsaharienne ces cinq dernières années.

L’opération, souscrite près de cinq fois, confirme l’attractivité du pays auprès des investisseurs, soutenue par une croissance soutenue, une amélioration de sa notation souveraine et une trajectoire de réduction du déficit public. [Source Africa Radio]

Au Burundi, la détresse des réfugiés congolais du camp de Cishemere

Installés depuis début décembre 2025 dans un camp de transit burundais dans des conditions précaires, quelque 8 500 réfugiés congolais attendent de pouvoir rentrer chez eux, de l’autre côté de la frontière.

Sous le nuage noir, il y a ces yeux alertes, ces visages abîmés par la guerre et l’exil, et l’attente fébrile que le visiteur du jour les considère et leur permette d’envisager un autre avenir. Mercredi 18 février, Hadja Lahbib, la commissaire européenne chargée de l’aide humanitaire, est venue se rendre compte de l’état de l’urgence existant dans le camp de réfugiés congolais de Cishemere, près du village de Cibitoke, au nord-ouest du Burundi. [Source Le Monde Afrique]

Présidentielle de mars : Lancement d’une campagne nationale à la citoyenneté au Congo

À l’approche de l’élection présidentielle de mars prochain, le gouvernement intensifie l’éducation civique. Le ministre Hugues Ngouélondélé a lancé, le 20 février à Brazzaville, une campagne de sensibilisation visant à consolider la conscience citoyenne et la paix sociale.

« La démocratie s’enseigne, s’explique et se protège. » C’est par ce constat que le ministre en charge de l’Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, a donné le coup d’envoi d’une mobilisation nationale. Cette campagne vise à transformer la période électorale en un moment d’engagement serein et responsable, loin des rumeurs et de l'abstention. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Frontière maritime entre le Ghana et le Togo: Accra décide d'avoir recours à un arbitrage international

Invoquant huit années de négociations en vain, le Ghana a annoncé vendredi 20 février mettre fin aux pourparlers qu'il menait avec Lomé pour tenter de résoudre le litige qui oppose les deux pays sur le tracé de la frontière séparant leurs eaux territoriales. Accra a décidé de porter l'affaire devant le tribunal international du droit de la mer.

La présidence du Ghana l'a annoncé dans un communiqué publié vendredi 20 février : dans le litige qui l'oppose au Togo à propos de la délimitation de la frontière qui sépare leurs eaux territoriales, Accra a décidé de mettre fin aux négociations avec Lomé et d'avoir recours à un arbitrage international, « conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ».

Les autorités ghanéennes entendent ainsi « éviter une escalade dans les incidents responsables des tensions créées entre certaines institution » s des deux pays. [Source RFI]

Sénégal - Un chercheur relève le potentiel de contagion ‘’inquiétant’’ du ”blanchiment” de coups d’État

Babacar Ndiaye, chercheur en paix et sécurité, a relevé, dans un entretien accordé vendredi à l’APS, le caractère inquiétant de l’effet de contagion des ”coups d’État blanchis ou légitimés” sur le continent africain, qu’il qualifie ainsi de ”risque systémique régional”.

‘’Nous avons constaté, entre 2020 à 2025, un rebond qui est inquiétant de la fréquence des coups d’État, c’est une tendance qui risque d’être lourde’’ a notamment soutenu M. Ndiaye qui a théorisé pour la première fois le concept de ‘’blanchiment d’argent’’ dans un article publié en septembre 2024 dans une revue de défense paraissant à Bruxelles, ”The Defence Horizon Journal”.

Selon lui, ce phénomène consiste pour les putschistes africains à recycler le pouvoir conquis par la force pour lui donner ”un semblant de légitimité”. [Source APS]