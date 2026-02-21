Afrique: Les gouvernements doivent intensifier leurs efforts pour mettre fin à la violence à l'encontre des enfants

tribune

Lorsque nous avons adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030, nous nous sommes engagés à créer un monde qui investit dans nos enfants, où chaque fille et chaque garçon grandit à l'abri de la violence, de l'exploitation et de la négligence. Ce programme ambitieux a établi, pour la première fois, des objectifs mondiaux visant à mettre fin à toutes les formes de violence à l'encontre des enfants, sur la base de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Aujourd'hui, dix ans plus tard, nous devons faire face à une réalité cruelle : nous ne sommes pas en voie d'atteindre ces objectifs.

Chaque année, la moitié des enfants dans le monde sont victimes de violence. En clair, nous ne parvenons pas à assurer la sécurité d'un milliard de filles et de garçons dans leurs foyers, leurs écoles, leurs communautés, leurs structures d'accueil et sur Internet.

Nous reconnaissons la complexité du problème et ses conséquences, qui durent souvent toute une vie et s'étendent sur plusieurs générations. La violence sape tous les investissements que les familles, les communautés et les gouvernements consacrent aux enfants, qu'il s'agisse de leur éducation, de leur inclusion sociale ou de leur santé mentale et physique. La violence subie aujourd'hui par un milliard d'enfants est la même violence qui compromettra demain la santé, la prospérité et la stabilité de nos sociétés.

En tant que ministres et responsables de la santé, nous sommes motivés par ce qui est possible, par les interventions et les investissements qui peuvent le mieux améliorer la vie des gens. Nous reconnaissons que la violence à l'encontre des enfants est tout à fait évitable. Et que la prévention de la violence renforce les résultats en matière de santé publique, les systèmes de protection sociale, la résilience des communautés et la mobilité intergénérationnelle.

Des décennies de recherches rigoureuses, de mobilisation communautaire et d'expérience nationale nous ont permis de comprendre clairement ce qui fonctionne. Le cadre INSPIRE, coordonné par l'OMS et ses partenaires, fournit un plan d'action éprouvé comprenant sept stratégies, allant du renforcement des normes et des lois au soutien aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants, en passant par l'extension des services d'intervention et la création d'environnements scolaires sûrs. Une récente étude, la plus importante jamais réalisée, sur la prévention de la violence envers les enfants a confirmé sans équivoque l'efficacité des stratégies INSPIRE. Nous sommes aujourd'hui la première génération de l'histoire à disposer des connaissances et des outils nécessaires pour réduire durablement la violence à l'échelle nationale. Nous avons la possibilité et la responsabilité d'agir.

C'est pourquoi nous lançons le Conseil des champions de l'OMS pour mettre fin à la violence envers les enfants. Il s'agit du tout premier collectif mondial de ministres engagés à utiliser le capital politique des gouvernements pour placer la prévention de la violence à la place qui lui revient : au centre des programmes nationaux et mondiaux en matière de santé, de développement social, de justice, de protection et d'économie. Nous sommes poussés à agir par le fait que les enfants qui grandissent en sécurité sont en meilleure santé, apprennent mieux et sont mieux protégés socialement, devenant ainsi des adultes qui contribuent à des sociétés plus fortes et plus équitables.

Ensemble, nous, les 10 ministres et le directeur général de l'OMS, allons générer et démontrer un leadership politique. Dès le départ, nous devons faire face à la disparité dramatique entre l'ampleur du problème et l'ampleur des investissements. Qu'il s'agisse des budgets nationaux ou des flux de financement, le pouvoir de la prévention de la violence, avec ses avantages pour les enfants, du développement social à la santé mentale, reste méconnu et sous-financé. Nous nous engageons à donner la priorité à ce problème, à augmenter les financements et à intensifier les actions afin de libérer le potentiel de prévention de la violence à l'encontre des enfants.

Cette année est pour nous l'occasion de faire nos preuves. En novembre 2026, la deuxième Conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence à l'encontre des enfants sera organisée par le gouvernement des Philippines. Cet événement s'appuiera sur l'impact de la première Conférence ministérielle mondiale qui s'est tenue en Colombie en 2024, un moment qui a prouvé ce qu'il était possible de réaliser. Il s'agit de donner la priorité et de protéger nos citoyens les plus prometteurs et les plus vulnérables, de mobiliser les États membres, la société civile et les citoyens, et de prendre des engagements sans précédent en faveur des enfants victimes de violence.

À l'approche de l'échéance des ODD, nous devons faire plus et mieux. La conférence ministérielle de Manille doit célébrer les succès, consolider les progrès, relever les attentes et générer des engagements concrets, à la hauteur de l'ampleur du défi que représente la prévention de la violence. Elle représente un moment opportun pour déployer à grande échelle les stratégies INSPIRE qui ont fait leurs preuves, s'attaquer de front au déficit de financement, renforcer les systèmes de santé et de protection sociale, et veiller à ce que l'expérience vécue par les enfants, les jeunes, la société civile et les victimes de violence contribue à façonner les solutions indispensables à la réalisation de notre promesse commune en matière d'ODD.

Que nos prochaines actions, en tant que dirigeants et champions, prouvent notre engagement – en redoublant d'efforts pour œuvrer en faveur d'un monde exempt de violence et d'exploitation, comme nous nous y sommes engagés, comme chaque enfant le mérite.