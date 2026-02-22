Sénégal: Le 'Projet Dahiras' ambitionne de transformer plus de 20 000 associations islamiques en 'espaces d'éducation spirituelle et citoyenne'

Dakar — Le Cadre unitaire de l'islam au Sénégal (CUDIS) a lancé, vendredi, le "Projet Dahiras", une initiative visant à former sur deux ans plus de 20 000 "dahiras" et associations islamiques à travers le pays, afin d'en faire, entre autres, de véritables espaces d'éducation spirituelle et citoyenne.

"Le Projet Dahiras vise ainsi à outiller et à former, sur une période de deux ans, plus de 20 000 dahiras et associations islamiques à travers le Sénégal, afin de faire de celles-ci de véritables espaces de spiritualité et d'instruction, mais aussi d'éducation citoyenne, de formation professionnelle, d'inclusion économique, notamment pour les femmes rurales et les jeunes, et de résilience financière", a dit Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine, coordonnateur du projet.

Cheikh Ahmed Tidiane Sy, vice-président du CUDIS, animait une conférence de presse de lancement du "Projet DAHIRAS".

Le CUDIS est une association qui regroupe les comités scientifiques des différentes confréries soufies du pays et d'autres mouvements islamiques, lit-on sur son site.

Le Projet Dahiras ambitionne également de "transformer la formidable vitalité associative de nos communautés religieuses en un levier concret de développement et de consolidation citoyenne", a ajouté Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine.

"Notre pays, majoritairement musulman et fier de sa riche tradition de vivre-ensemble entre communautés diverses, fait actuellement face à des défis majeurs : une transition démographique avec une population très jeune, nombreuse et en quête d'opportunités, une crise des valeurs et de confiance envers les institutions classiques, des défis économiques majeurs qui appellent à la solidarité nationale, etc.", a-t-il rappelé.

Il a précisé que le Projet Dahiras est "une réponse endogène, puisée dans les racines profondes de notre culture religieuse, notamment la Khidma (le service désintéressé pour la société) et le célèbre tryptique JA-JU-BA: Jàng (éducation) - Julli (spiritualité) - Bay (économie)".