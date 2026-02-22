Sénégal: Lutte contre le vol de bétail - Un berger arrêté è Nioro; six boeufs récupérés

Kaolack — Les éléments de la brigade de gendarmerie de Nioro du Rip (centre) ont interpellé récemment un berger en possession de six boeufs qu'il aurait dérobés, a appris l'APS de source sécuritaire, vendredi.

Le suspect a été appréhendé mardi, lors d'une patrouille effectuée à Darou Salam, une commune du département de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack, précise la même source.

Les gendarmes l'ont intercepté dans la brousse alors qu'il conduisait les animaux.

Interrogé sur la provenance du bétail, l'homme aurait d'abord tenu des propos contradictoires avant de reconnaître les avoir volés à Keur Baka.

Il aurait également admis avoir évité les villages pour rallier le marché hebdomadaire de Nioro du Rip, où il comptait les écouler.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.

Les six boeufs saisis ont été remis au comité communal de lutte contre le vol de bétail de Nioro du Rip, en attendant l'identification formelle du propriétaire.

Les investigations se poursuivent en vue d'identifier d'éventuelles complicités et de faire toute la lumière sur cette affaire.

Cette interpellation s'inscrit dans le cadre du renforcement des opérations de sécurisation menées par la Gendarmerie nationale pour endiguer le vol de bétail sur l'ensemble du territoire national.