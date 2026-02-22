Sénégal: L'Espace Vema abrite le vernissage de l'exposition 'Empreinte du regard' de Moussa Sène Absa, le 3 mars

Dakar — L'Espace Vema, situé au parking de l'embarcadère de Gorée, abrite le vernissage de l'exposition "Empreinte du regard" de l'artiste et cinéaste sénégalais Moussa Sène Absa, mardi 3 mars, à partir de 19 heures, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La cérémonie d'ouverture, prévue sous forme de ndogou (rupture du jeûne), va marquer le lancement officiel de cette exposition prévue pour se poursuivre jusqu'au 31 mars 2026 à l'Espace Vema.

Intitulée "Empreinte du regard", l'exposition s'inscrit dans le prolongement de l'oeuvre cinématographique de Moussa Sène Absa, reconnue pour l'attention constante portée aux figures féminines.

À travers cette démarche artistique, l'auteur propose une réflexion sensible et engagée sur la condition féminine, explorant la présence, la parole et la force intérieure des femmes, ainsi que les regards sociaux, politiques et intimes qui façonnent leur existence.

Selon le communiqué, les oeuvres présentées établissent un dialogue entre images plastiques et fragments filmiques, mettant en évidence la continuité entre le travail du cinéaste et sa recherche visuelle.

Le public est ainsi invité à découvrir ou redécouvrir l'univers artistique de Moussa Sène Absa à travers ce nouveau projet.