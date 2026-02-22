Sénégal: Linguère - 170 jeunes formés aux métiers agrosylvopastoraux

20 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Cent soixante-dix jeunes ont bénéficié vendredi à Dahra, d'une formation technique dans les filières animales et végétales, à l'initiative du projet Agri-Jeunes, en collaboration avec le Conseil des volontaires communautaires pour le développement du Sahel (CVCS), a constaté l'APS.

Mis en oeuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, avec l'appui du Fonds international de développement agricole, le projet Agri-Jeunes accompagne les jeunes agripreneurs dans huit régions du pays, avec une unité de coordination basée à Kaolack.

"Les 170 jeunes formés à Dahra ont été outillés en aviculture, embouche bovine et ovine, transformation laitière ainsi que transformation de fruits et légumes", a déclaré Ameth Idrissa Thioye, expert en formation et insertion au sein du projet.

Il a souligné que le CVCS, partenaire opérationnel, avait enrôlé 350 jeunes au niveau départemental avant d'en sélectionner 170 pour cette session.

Selon lui, l'accompagnement repose sur un parcours intégrant d'abord le renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales, ainsi que l'éducation financière, afin de sécuriser les investissements des bénéficiaires.

"Nous cherchons à installer des compétences solides en lien avec l'activité entrepreneuriale que les jeunes souhaitent développer, tout en les formant à l'éducation financière pour sécuriser leurs investissements", a-t-il expliqué.

Le directeur technique du CVCS, Madiaw Kandji, a indiqué que la formation s'inscrit dans un cycle complet respectant un calendrier défini d'un commun accord avec le projet Agri-Jeunes.

À ce jour, a-t-il ajouté, plus de 13 000 jeunes ont été accompagnés par le projet dans l'ensemble de ses zones d'intervention.

Des attestations ont été remises aux bénéficiaires à l'issue de la session.

Parmi les bénéficiaires, Aïssatou Welle Seck a salué un appui qui lui a permis de développer une activité avicole avant d'investir ses bénéfices dans un service de transfert d'argent, renforçant ainsi son autonomie financière et son engagement social.

