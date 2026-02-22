Sénégal: Linguère - 170 jeunes formés aux métiers agrosylvopastoraux

Linguère — Cent soixante-dix jeunes ont bénéficié vendredi à Dahra, d'une formation technique dans les filières animales et végétales, à l'initiative du projet Agri-Jeunes, en collaboration avec le Conseil des volontaires communautaires pour le développement du Sahel (CVCS), a constaté l'APS.

Mis en oeuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, avec l'appui du Fonds international de développement agricole, le projet Agri-Jeunes accompagne les jeunes agripreneurs dans huit régions du pays, avec une unité de coordination basée à Kaolack.

"Les 170 jeunes formés à Dahra ont été outillés en aviculture, embouche bovine et ovine, transformation laitière ainsi que transformation de fruits et légumes", a déclaré Ameth Idrissa Thioye, expert en formation et insertion au sein du projet.

Il a souligné que le CVCS, partenaire opérationnel, avait enrôlé 350 jeunes au niveau départemental avant d'en sélectionner 170 pour cette session.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, l'accompagnement repose sur un parcours intégrant d'abord le renforcement des capacités techniques et entrepreneuriales, ainsi que l'éducation financière, afin de sécuriser les investissements des bénéficiaires.

"Nous cherchons à installer des compétences solides en lien avec l'activité entrepreneuriale que les jeunes souhaitent développer, tout en les formant à l'éducation financière pour sécuriser leurs investissements", a-t-il expliqué.

Le directeur technique du CVCS, Madiaw Kandji, a indiqué que la formation s'inscrit dans un cycle complet respectant un calendrier défini d'un commun accord avec le projet Agri-Jeunes.

À ce jour, a-t-il ajouté, plus de 13 000 jeunes ont été accompagnés par le projet dans l'ensemble de ses zones d'intervention.

Des attestations ont été remises aux bénéficiaires à l'issue de la session.

Parmi les bénéficiaires, Aïssatou Welle Seck a salué un appui qui lui a permis de développer une activité avicole avant d'investir ses bénéfices dans un service de transfert d'argent, renforçant ainsi son autonomie financière et son engagement social.