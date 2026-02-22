Sénégal: Kolda - Un projet de développement de la filière palmier à huile en gestation

20 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le gouverneur de la région de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, a présidé, vendredi, un Comité régional de développement (CRD) consacré au projet de développement de la filière palmier à huile, une l'initiative de la société agro-industrielle, Swami Agri.

Le projet interviendra dans cinq communes des départements de Kolda et de Vélingara, dans sa phase pilote, a précisé l'autorité administrative.

Le gouverneur a salué "la forte adhésion" et "l'engagement" des populations à travers des associations faitières et des élus.

A terme, a-t-il dit, "ce projet veut porter le développement de nos localités et également nous valoir une souveraineté alimentaire, lutter contre la sortie des devises avec des importations importantes, etc."

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Donc, l'administration [est] fin prête pour accompagner ce projet dans sa phase pilote et espérer aller vers son extension vers d'autres localités de la région", a assuré Moustapha Ndiaye.

Le coordonnateur du projet, Madior Gningue, a lui aussi salué la forte implication des populations, principales bénéficiaires du projet, se voulant rassurant sur les opportunités qu'il offre.

"Nous saluons la mobilisation et l'implication des populations et surtout leur adhésion car ce projet mis en oeuvre peut valoir satisfaction. Par exemple avec 10 ha, une personne peut avoir un revenu de 15 millions de FCFA par an (...)", a fait valoir M. Gningue.

Le projet dans sa phase pilote compte intervenir dans les communes de Dialambéré, Médina chérif dans le département de Kolda et Wassadou, Bonconto, Sare coly salé dans le département de Vélingara.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.