Sénégal: Kolda - Un projet de développement de la filière palmier à huile en gestation

Kolda — Le gouverneur de la région de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, a présidé, vendredi, un Comité régional de développement (CRD) consacré au projet de développement de la filière palmier à huile, une l'initiative de la société agro-industrielle, Swami Agri.

Le projet interviendra dans cinq communes des départements de Kolda et de Vélingara, dans sa phase pilote, a précisé l'autorité administrative.

Le gouverneur a salué "la forte adhésion" et "l'engagement" des populations à travers des associations faitières et des élus.

A terme, a-t-il dit, "ce projet veut porter le développement de nos localités et également nous valoir une souveraineté alimentaire, lutter contre la sortie des devises avec des importations importantes, etc."

"Donc, l'administration [est] fin prête pour accompagner ce projet dans sa phase pilote et espérer aller vers son extension vers d'autres localités de la région", a assuré Moustapha Ndiaye.

Le coordonnateur du projet, Madior Gningue, a lui aussi salué la forte implication des populations, principales bénéficiaires du projet, se voulant rassurant sur les opportunités qu'il offre.

"Nous saluons la mobilisation et l'implication des populations et surtout leur adhésion car ce projet mis en oeuvre peut valoir satisfaction. Par exemple avec 10 ha, une personne peut avoir un revenu de 15 millions de FCFA par an (...)", a fait valoir M. Gningue.

Le projet dans sa phase pilote compte intervenir dans les communes de Dialambéré, Médina chérif dans le département de Kolda et Wassadou, Bonconto, Sare coly salé dans le département de Vélingara.