Maroc: Les danseurs du prestigieux Ballet de Milan salués par le public casablancais

Le Balletto di Milano (Ballet de Milan), l'une des compagnies de danse classico-moderne les plus prestigieuses d'Italie, a récemment illuminé la scène du Centre culturel « Studio des arts vivants » lors de son Grand gala de danse, une soirée d'exception portée par le Consulat général d'Italie et Dante Alighieri de Casablanca.

Dirigée par Carlo Pesta, la célèbre et prestigieuse compagnie a offert aux Casablancais « un voyage émotionnel et artistique » d'une grande classe à travers des performances chorégraphiques qui confirment le talent de ses danseurs.

« Une expérience unique pour tous, en particulier pour les passionnés de danse ». C'est la promesse formulée par le Consulat général d'Italie et la Dante Alighieri de Casablanca, à l'occasion de ce Grand gala de danse.

Une promesse largement tenue au regard de la qualité du spectacle proposé par le ballet, mondialement reconnu pour ses interprétations classiques et contemporaines de haut niveau. Un public cosmopolite, près d'un demi-millier de spectateurs venus nombreux des quatre coins de la ville, n'a cessé d'applaudir la troupe tout au long du spectacle.

Malgré les humeurs de la nature - rafales de vent, froid persistant et pluie menaçante - rien n'a empêché les Casablancais de faire le déplacement, parfois de loin, pour assister à ce spectacle alliant prouesses chorégraphiques et musique de divers auteurs, dans un décor soigné, servi par des artistes réputés pour leur technique parfaite et l'intensité de leur interprétation.

Il faut dire que le spectacle présenté ce soir-là « représente un voyage au coeur de l'art de la danse », comme l'a souligné, dans son mot de présentation, la présidente de la Dante Alighieri de Casablanca, Dr Marina Sganga Menjour.

« Le Grand gala de danse du Balletto di Milano est bien plus qu'un simple spectacle : c'est une immersion totale dans les multiples expressions de l'art chorégraphique, capable d'enchanter, d'émouvoir et de célébrer la danse dans toute sa beauté », a-t-elle ajouté avant que les danseurs ne prennent possession de la scène.

Décliné en deux temps, le spectacle a émerveillé la salle dans le premier comme dans le second acte. Parents, enfants, professionnels de danse et nombreux curieux ont été tour à tour éblouis et captivés. Les salves d'applaudissements ponctuant chaque prestation témoignaient de l'enthousiasme du public.

Un voyage au coeur de l'art de la danse

Il faut dire que les 16 danseurs dont 7 danseuses ont proposé ce soir-là un parcours artistique d'une grande richesse, entraînant le public de la magie lyrique du Lac des Cygnes, symbole absolu du Ballet romantique, au dynamisme moderne des ballets Frida et Lux Aeterna, extraits de leur dernière production « La Dolce Vita ».

Comme l'avait annoncé un peu plus tôt la présidente de l'association culturelle italienne, chaque tableau exprimait « la polyvalence et la passion des danseurs ».

Il est à souligner que le programme de cette soirée, qui s'est achevé avec une création exclusive du Balletto di Milano, le célèbre Boléro, sur la musique de Ravel, devenu une oeuvre culte de la compagnie, a rendu également hommage au grand répertoire classique comme Les flammes de Paris et Casse-Noisette.

Nul doute que ce spectacle a suscité des vocations chez les jeunes et les moins jeunes et ravivé chez nombre de professionnels le souvenir de leurs débuts dans la danse.

A 21h38, une première haie de danseuses s'est formée pour saluer la salle, suivie d'une seconde composée de leurs collègues danseurs, avant que l'ensemble de la compagnie ne rejoigne la scène, comme le veut la tradition, pour clore un spectacle salué par une longue ovation.

Deuxième compagnie de Milan après la Scala de Milan, le Balletto di Milano est considéré parmi les plus prestigieux d'Italie. Il a été nommé Ambassadeur de la danse italienne à travers le monde.

« Notre mission est de représenter notre spectacle à travers le monde, y compris en Italie », a confié Carlo Pesta, directeur du ballet et Chevalier officier de la République italienne pour ses mérites dans le domaine artistique et théâtral.

Sa renommée est telle que « tous les artistes veulent venir travailler chez nous, ce qui nous permet de recruter les meilleurs danseurs », a-t-il poursuivi.

La compagnie, qui s'est produite dans 14 pays à l'étranger depuis le début de l'année, revenait de Paris où elle a donné une série de représentations. «Nous sommes venus directement au Maroc et poursuivrons en Italie pour deux spectacles avant de nous envoler pour le sud de la France, à Marseille. Tout cela grâce à des collaborations, notamment avec la société Dante Alighieri à l'étranger», a précisé Carlos Pesta. Et d'annoncer également d'autres productions prévues d'ici la fin d'année à Malte et dans le sud de la France.