Maroc: Royal Air Maroc et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé signent un partenariat stratégique

Royal Air Maroc (RAM) et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) ont signé jeudi 19 février à Rabat une convention cadre de collaboration en médecine aéronautique.

L'accord a été paraphé par M. Abdelhamid Addou, Président Directeur Général de RAM, et le Pr. Lahcen Belyamani, Président Directeur Général de la FM6SS.

Cette convention s'inscrit dans le plan de développement stratégique de RAM à l'horizon 2037 et dans la consolidation d'une expertise nationale de haut niveau au service de la sécurité aérienne.

Elle vise à accompagner le renforcement des effectifs du Personnel Navigant et à garantir leur prise en charge médicale spécialisée, conformément aux standards nationaux et internationaux, notamment ceux de la Direction de l'aviation civile (DAC) et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un centre dédié à la médecine aéronautique

Dans le cadre de ce partenariat, la FM6SS mettra en place un Centre de médecine aéronautique adossé à l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura. Ce centre prendra en charge les examens médicaux réglementaires du Personnel Navigant de RAM (examens d'admission, de renouvellement, de reprise et évaluations complémentaires) nécessaires à la délivrance des certificats d'aptitude médicale.

Ce dispositif offrira au Personnel Navigant un parcours médical spécialisé, fluide et sécurisé, en adéquation avec les exigences opérationnelles d'une compagnie en forte expansion, tout en contribuant au développement de la capacité nationale en médecine aéronautique.

Un partenariat au service de la sécurité des vols

Reposant sur un cadre strictement civil, médical et universitaire, cette collaboration contribue au développement d'une expertise nationale en médecine aéronautique, dans le respect des prérogatives des autorités compétentes et des missions souveraines de l'Etat.

M. Abdelhamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, a déclaré : «La croissance de Royal Air Maroc, portée par un programme de quadruplement de la flotte et des effectifs de Personnel Navigant appelés à atteindre près de 10.000 à l'horizon 2037, s'inscrit dans une vision stratégique au service du rayonnement du Royaume et de la connectivité du Maroc. Elle s'accompagne d'une exigence élevée en matière de sécurité et de fiabilité opérationnelle. A travers ce partenariat avec la FM6SS, nous anticipons les besoins liés à l'expansion de la compagnie et plaçons la santé et l'aptitude de notre Personnel Navigant au coeur de notre performance».

A travers cette convention, Royal Air Maroc et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé réaffirment leur engagement commun en faveur de la sécurité des vols, de l'excellence opérationnelle et du développement d'une expertise médicale aéronautique de référence au Maroc.