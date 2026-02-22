Maroc: Marrakech reste la destination préférée des Français cet hiver

Marrakech reste la destination préférée des Français cet hiver, encouragés autant par la douceur du climat que par la facilité d'accès à la cité ocre à la faveur de la multiplication des liaisons aériennes la desservant, écrit mercredi le quotidien français Le Figaro sur son site web.

"Le Maroc, première destination étrangère des Français au-delà de l'Europe, multiplie les liaisons aériennes pour développer de nouvelles destinations. Mais Marrakech reste le spot privilégié des Français pour les vacances d'hiver", souligne le journal dans un article consacré à cette destination à succès dans sa rubrique "voyages".

Commentant les derniers chiffres concernant les performances du secteur touristique national, l'article relève que si "de nouvelles destinations émergent un peu partout au Maroc, à la faveur notamment d'une amélioration de la connectivité aérienne", affichant des croissances à deux chiffres, Marrakech "compte toujours plus d'aficionados, et l'engouement pour la ville Rouge ne semble pas près de faiblir".

"Boostée par l'effet Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football en fin d'année, la capitale touristique du Maroc a battu des records de fréquentation en 2025 avec plus de 12,4 millions de nuitées (+3%, sur les 11 premiers mois de l'année). Et elle fait le plein pendant ces vacances d'hiver", poursuit Le Figaro.

Avec des taux d'occupation moyens dépassant les 80%, les riads affichent quasiment complet selon l'Association des Maisons d'Hôtes de Marrakech et du Sud, citée par la publication, rapporte la MAP.

Pour le journal, les Français promettent ainsi d'être bien au rendez-vous cet hiver d'autant plus que Marrakech "arrive encore et toujours en tête des destinations réservées pour les vacances de février sur le marché tricolore, selon le moteur de recherche Liligo, en phase avec une passion bien ancrée".

Pour expliquer cet engouement, Liligo évoque des "raisons simples" qu'il résume par le trio "climat doux, proximité et budget maîtrisé". A l'attrait du climat, il faut ajouter la facilité d'accès, selon l'auteur de l'article.

"De nouvelles lignes aériennes s'ouvrent sans arrêt et, sur les marchés forts comme la France, on observe une multiplication des villes de départ ou l'ajout de nouvelles fréquences", explique au journal Fabrice Castellorizos, directeur général d'un établissement hôtelier à Marrakech.

Le Figaro fait référence notamment aux nouvelles fréquences annoncées par la compagnie aérienne low-cost Transavia qui assure cet hiver jusqu'à 61 vols hebdomadaires vers Marrakech au départ d'aéroports français majeurs comme Paris-Orly, mais aussi secondaires comme Biarritz ou Deauville, "ce qui représente plus de 44% des vols de la compagnie pour le Maroc, toutes villes confondues".