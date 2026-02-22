Congo-Kinshasa: Produits pétroliers - Le Gouvernement gagne plus de 44 millions USD au second semestre 2025

Le Comité de suivi des prix des produits pétroliers (CSPPP) a certifié, jeudi 19 février, un gain global de 44.434.356 USD de l'État congolais sur les sociétés pétrolières opérant dans les zones de consommation Sud, Est et Nord du pays pour le second semestre 2025.

Ces bénéfices ainsi certifiés traduisent une évolution significative dans la dynamique de gestion des Pertes et manques à gagner (PMAG) dans les zones de consommation concernées, indique le communiqué du ministère de l'Economie nationale.

Ces gains confirment les progrès enregistrés en matière de maîtrise et de transparence des mécanismes de suivi, évaluation et accompagnement des sociétés pétrolières aval.

Le président de la Commission des hydrocarbures de la FEC/Haut-Katanga, Joseph Twite Maloba, a salué l'évolution du processus de calcul :

« Nous sommes contents de ces résultats. Nous sommes dans un jeu gagnant-gagnant et, actuellement, c'est le gouvernement qui détient une créance sur nous, les pétroliers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous pensons que les travaux doivent se poursuivre dans cet élan de transparence et de paiement rapide des PMAG ».

Pour sa part, le coordonnateur du Comité de réglementation des prix des produits stratégiques (CRP) a rappelé les orientations du vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, axées sur la détermination de justes prix, de justes gains et de justes pertes et manques à gagner.

L'objectif du Gouvernement dans ce secteur demeure la préservation du pouvoir d'achat de la population et la rationalisation des dépenses de l'Etat pour atteindre les équilibres économiques fondamentaux.

Ces résultats encourageants résultent du renforcement continu de la gouvernance du secteur pétrolier, fondée notamment sur l'utilisation de paramètres techniques certifiés, une coordination interinstitutionnelle accrue et une traçabilité renforcée des données économiques.