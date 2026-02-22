Congo-Kinshasa: La Police nationale congolaise dotée de matériel informatique par la MONUSCO à Beni

20 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le commissariat provincial de la Police nationale congolaise (PNC) au Nord-Kivu, installé à Beni, a bénéficié jeudi 19 février d'un don de matériel informatique de la police de la MONUSCO (UNPOL). La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de l'inspectrice générale Mamouna Ouedraogo, cheffe de la police de la MONUSCO, en mission de travail de deux jours à Beni.

La dotation comprend des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ainsi que des imprimantes. Pour le commissaire provincial adjoint de la PNC au Nord-Kivu, Nsongi Ndolo Harly, ce don arrive à point nommé.

« Nous louons cette collaboration qui existe entre la Police nationale congolaise et la police de la MONUSCO. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, elle pense à nous accorder cette donation. Je voudrais surtout réitérer et insister pour que cette collaboration continue afin que nous puissions bien accomplir la mission qui nous est assignée », a-t-il déclaré.

De son côté, Mamouna Ouedraogo a souligné que cet appui vise à améliorer l'efficacité des services de police. « L'appui d'aujourd'hui en matériels informatiques vise à renforcer les capacités de la Police nationale congolaise pour la bonne exécution de ses activités quotidiennes. Les personnels ont besoin non seulement de formations, mais aussi d'équipements pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Nous espérons également que ces matériels seront utilisés à bon escient, au profit de la population », a-t-elle affirmé.

Un partenariat élargi à la formation

Dans la région de Beni, la police de la MONUSCO appuie également la PNC à travers plusieurs sessions de formation destinées à renforcer ses capacités opérationnelles et à améliorer la protection des civils.

Ce nouveau soutien matériel s'inscrit ainsi dans le cadre d'une coopération continue entre les deux forces, dans un contexte sécuritaire toujours sensible au Nord-Kivu.

