Congo-Kinshasa: PABEA-Cobalt - validation du Plan de travail et du budget annuel 2026

Le Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2026 du Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-COBALT) a été validé il y a quelques jours à Kinshasa.

La validation de ce document est intervenue lors de la première session ordinaire 2026 du Comité de pilotage du projet, présidée par la ministre d'État en charge des Affaires sociales, Ève Bazaiba.

« Cette première session ordinaire a pour objectif de valider le plan de travail et le budget annuel de l'exercice 2026. Nous avons passé en revue l'exécution du PTBA 2025, les recommandations restées en suspens ainsi que les nouvelles orientations, afin de mieux encadrer l'exécution de ce budget », a déclaré la ministre de tutelle.

Rappelant l'objectif principal du projet -contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga- Eve Bazaiba a salué le travail réalisé par l'équipe du projet dirigée par Alice Mirimo Kabetsi.

L'Administratrice-Directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS) a assuré que son institution jouera pleinement son rôle de tutelle afin de garantir l'effectivité de la perception de la redevance minière destinée au développement communautaire.

Priorités du PTBA 2026

Selon la coordonnatrice du projet et ADG du FNPSS, Alice Mirimo Kabetsi, l'opérationnalisation des deux Centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business (CPEJAB), construits et équipés par le projet, constitue une priorité urgente. Ces centres doivent permettre la reconversion économique des jeunes et des parents des enfants bénéficiaires.

Le projet prévoit également :

la poursuite des activités visant la durabilité des acquis,

le dialogue sectoriel,

une étude approfondie sur la présence d'enfants dans les mines et autres sites miniers, en vue d'une deuxième phase du PABEA,

des actions liées à la conformité fiduciaire et à la clôture du projet, notamment l'audit et le rapport d'achèvement.

« Le projet PABEA-COBALT constitue une contribution à la matérialisation de la vision sociale du Président de la République concernant l'amélioration rapide des conditions de vie de la population, ainsi que son engagement à assurer une chaîne d'approvisionnement responsable en minerais de cobalt », a indiqué Maître Alice Mirimo.

Elle a insisté sur trois priorités majeures :

la pérennisation d'une base de données fiable sur la situation des enfants dans les mines,

le renforcement du dispositif de protection sociale,

la prise en charge des frais scolaires des enfants bénéficiaires.

Un projet prolongé jusqu'en 2026

Lancé en 2019, le projet PABEA-COBALT -initialement prévu pour s'achever le 31 décembre 2025- a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2026.

Il reste centré sur l'éradication du travail et de la présence des enfants dans les mines artisanales de cobalt, à travers la création d'opportunités économiques alternatives, notamment dans l'agrobusiness, au profit des parents.