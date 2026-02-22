Congo-Kinshasa: Le cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23, est un « mort-né », selon le journaliste John Ngombwa

Trois sujets principaux au menu de cette émission :

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du vingtième anniversaire de la constitution de la RDC.

En effet, 18 février 2006-18 février 2026, 20 ans depuis la mise en application de la constitution de la République Démocratique du Congo adoptée par référendum et promulguée sous le régime de Joseph Kabila, ancien président de la République. Ceci marque le début de la IIIe République.

La Constitution de 2006 compte 229 articles répartis dans dix titres des principes fondamentaux.

En 2011, la première révision constitutionnelle est intervenue, toujours sous le régime de Joseph Kabila. Elle a notamment modifié le mode d'élection du président de la République, passant du scrutin de deux tours à un scrutin à un seul tour. Chose qui avait suscité des critiques dans le camp de l'opposition et d'autres analystes politiques.

En octobre 2024, le président Félix Tshisekedi a annoncé depuis Kisangani, la nécessité d'une nouvelle réforme constitutionnelle, en insistant sur une Constitution « élaborée par les Congolais et tenant compte des réalités congolaises ».

1er sujet : Quid du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23 proposé par le président angolais João Lourenço ;

2ème sujet : L'Archevêque Dodo Kamba propose la mise en place d'une commission Vérité et réconciliation avant la tenue d'un dialogue national.

3ème sujet : Elaboration par le gouvernement, d'un rapport sur les cas de violations des droits humains à Goma et Bukavu, une année après leur occupation par les groupes rebelles.

Invités :

-John Ngombwa, journaliste. Il est Directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa.

-Et en ligne depuis la ville de Louvain-La-Neuve en Belgique, Timothée Tshaombo Shutsha, spécialiste en politique internationale, il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quell'Afrique, un bureau d'études géostratégique basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux.