Cote d'Ivoire: ISTC-Polytechnique - Le directeur général rend hommage aux doyens, gardiens de la mémoire des médias

Le directeur général de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc-Polytechnique), le Pr Jules Toa, a présidé une cérémonie d'hommage dédiée aux anciens enseignants, véritables piliers de l'institution.

Ces figures emblématiques, par leur engagement, leur professionnalisme et leur rôle stratégique, ont contribué à bâtir et à façonner l'identité de l'Istc-Polytechnique. La cérémonie s'est tenue le vendredi 20 février 2026, au sein de l'établissement, à Cocody.

Placée sous le sceau de la reconnaissance, la rencontre a débuté par le dévoilement des portraits des différents dirigeants qui se sont succédé à la tête de l'institut. Un moment chargé d'émotion, symbolisant la continuité et l'héritage d'une institution au coeur de la formation des professionnels des médias en Côte d'Ivoire.

Prenant la parole, le directeur général, le Pr Jules Toa, a exprimé sa profonde gratitude à l'endroit des doyens, saluant leur forte mobilisation malgré une période marquée à la fois par le Carême chrétien et le Jeûne musulman. Il a tenu à mettre en lumière leur contribution, visible comme invisible, à l'édification du secteur de la communication.

« Vous êtes de véritables bâtisseurs, à la fois doyens et figures emblématiques des médias et de la presse. C'est vous qui avez bâti la grande famille de la communication et contribué à construire ce pays dans le domaine de la communication. Nous sommes heureux et fiers de vous rendre hommage », a-t-il déclaré.

Au nom des doyens, Ibrahim Koné a salué cette initiative, qu'il a qualifiée d'acte de reconnaissance rare et précieux. Il a encouragé le directeur général à continuer de faire confiance à ses collaborateurs. « Les ressources humaines, vous les avez ; faites-leur confiance et tout viendra naturellement », a-t-il conseillé. Tout en reconnaissant le chemin parcouru, il a rappelé avec lucidité que de nombreux défis restent à relever pour hisser davantage l'institution.

La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par la remise symbolique de présents aux doyens, suivie d'un déjeuner et d'une photo de famille. Autant de moments de partage qui démontrent la volonté de célébrer celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, ont marqué l'histoire de l'Istc-Polytechnique.