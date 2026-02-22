Cote d'Ivoire: Secteur financier africain - Genesis Holding Company renforce son ancrage avec son entrée à FBNBank Sénégal

L'acteur financier panafricain Genesis Holding Company (Ghc) a officialisé, le jeudi 19 février 2026, son entrée au capital de FBNBank Sénégal à hauteur de 10 %. Cette opération fait de Ghc le premier investisseur issu de la zone Union monétaire ouest-africaine (Umoa) à intégrer l'actionnariat de cette filiale du groupe First Bank of Nigeria.

Bien que le montant de la transaction demeure confidentiel, cette prise de participation vise à soutenir la croissance de l'établissement bancaire et à renforcer son rôle dans le financement des économies de l'Afrique de l'Ouest.

Dans un environnement macroéconomique marqué par des tensions persistantes, cette opération est loin d'être anodine. Elle illustre la confiance du groupe Genesis dans les fondamentaux de l'économie sénégalaise, jugée en pleine mutation.

« Nous avons confiance dans l'économie sénégalaise et estimons qu'il est essentiel d'appuyer le secteur financier pour accompagner la croissance économique de ce pays phare de l'Umoa. Notre investissement dans FBNBank Sénégal, l'une des banques les plus innovantes et à la croissance la plus rapide du marché bancaire sénégalais, s'inscrit pleinement dans cette dynamique », a déclaré Charles Kié, président-directeur général de Genesis Holding Company.

Pour FBNBank Sénégal, acteur reconnu pour son innovation, l'arrivée de ce premier investisseur issu de la zone Umoa constitue une étape clé. « Nous sommes heureux d'accueillir au sein de notre actionnariat un investisseur tel que Genesis Holding Company, dont la crédibilité dans l'industrie financière est solidement établie », a souligné Omar Dioum, directeur général de FBNBank Sénégal.

Au-delà d'une simple opération capitalistique, ce partenariat traduit une ambition commune : contribuer à l'émergence d'un secteur financier ouest-africain robuste, plus intégré et capable de soutenir durablement la résilience ainsi que le développement des économies de l'Umoa.