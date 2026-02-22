Cote d'Ivoire: Bouaké - Un réseau de leaders prône la cohésion sociale

La coordination du Réseau ivoirien des leaders (Ril) de Bouaké a organisé, le 15 février, à Bouaké, la première édition de la soirée des leaders.

Une cérémonie qui vise à distinguer des hommes et des femmes de la capitale de la région de Gbêkê. Ces derniers ont pris une part active dans la promotion de la jeunesse.

Youssouf Kolo Soro, président de la coordination du Ril de Bouaké, a dressé le bilan des activités menées en 2025 et présenté les perspectives de cette année.

Pour ce qui est de l'année écoulée, il a indiqué que plusieurs activités ont été initiées autour des valeurs démocratiques que sont la paix, la sécurité et la citoyenneté. Non sans rappeler que des actions de sensibilisation à des élections apaisées ont été menées, ainsi que des formations à l'endroit d'une cinquantaine d'associations sur les nouvelles réformes de la société civile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, Youssouf Soro a révélé qu'il a été mis en place le « Grin citoyen » qui est une initiative qui rassemble jeunes et leaders politiques ou religieux, en vue de prôner les valeurs de paix et de cohésion. « En 2026, nous allons continuer dans cette dynamique, afin de donner des outils aux jeunes pour qu'ils soient plus utiles à Bouaké et à la Côte d'Ivoire », dira-t-il.

Le parrain de la soirée, Béma Fofana, 1er vice-président du conseil régional de Gbêkê, a confié : « Ce bilan témoigne de votre sérieux, mais aussi de votre engagement à transformer la jeunesse à travers les formations dispensées », s'est-il réjoui.