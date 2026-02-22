Cote d'Ivoire: Procès de Yapo Calice - Audience reportée au 27 février

20 Février 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Initialement prévu ce vendredi 20 février 2026, le procès de Yapo Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), a été renvoyé au 27 février prochain.

Inculpé pour trouble à l'ordre public, diffamation et tribalisme, le cadre du principal parti d'opposition devra encore patienter avant de comparaître devant le tribunal.

Ce report, annoncé à l'issue d'une brève audience technique, prolonge l'attente autour d'une affaire qui suscite une vive attention dans les milieux politiques et au sein de l'opinion publique.

Aucune précision officielle n'a été donnée sur les motifs exacts du renvoi, mais des sources proches du dossier évoquent des questions de procédure.

