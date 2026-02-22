Cote d'Ivoire: Super Ebony 2025 - Les femmes de Fraternité Matin célèbrent Fatou Sylla

L'Amicale des femmes de Fraternité Matin a exprimé sa fierté de voir l'une de ses membres hisser haut les couleurs du journal.

L'Association des femmes de Fraternité Matin (Afm) a organisé une célébration en l'honneur de Fatou Sylla, journaliste au service Société du quotidien gouvernemental, et lauréate du Super Prix Ebony 2025. La cérémonie s'est tenue au cours d'un déjeuner, le mardi 17 février 2026, au siège du journal à Adjamé.

À cette occasion, Dazié Thérèse Abiro, présidente de l'Afm, a exprimé la joie des femmes de Fraternité Matin de voir l'une des leurs briller sur le plan national en remportant le Super Prix Ebony. Pour elle, il s'agit d'une distinction qui ne devait pas passer sous silence au sein de leur association.

« Elle nous a fait honneur. Nous, femmes de l'Afm, voulons lui dire merci pour cet honneur dont elle nous a gratifiées. Merci d'être notre fierté. Merci d'avoir remporté ce Super Prix Ebony qui fait la fierté de tout Fraternité Matin. Nous, tes soeurs de Fraternité Matin, sommes heureuses de partager ce moment avec toi », a-t-elle déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, Fatou Sylla s'est dite émue au regard de cette attention qui lui est faite. Elle a affirmé que c'est avec le soutien et la bénédiction de l'ensemble du personnel qu'elle a pris part à ce concours. Pour elle, ce prix est donc celui de Fraternité Matin, car, selon elle , même le plus modeste employé de l'entreprise y a contribué d'une manière ou d'une autre.

« Aujourd'hui, on voit Fatou Sylla en tant que Super Ebony, mais le travail accompli est un travail d'équipe. Je n'aurais pas pu réussir à ce concours si je n'avais pas eu la bénédiction et le soutien de tous. Lorsque je participais à ce concours, nous étions 22 nommés, dont 6 femmes. En revenant avec le Super Prix Ebony, je ne peux que dire gloire à Dieu », a-t-elle indiqué.

Au nom du directeur général de la Société nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), Serge Abdel Nouho, Mathias Kouassi, responsable des Ressources humaines, a salué le sacre de la Super Ebony. Selon lui, Fatou Sylla a compris une leçon essentielle : « L'échec n'est jamais loin de la récolte ».

Elle a su marquer une pause pour mieux rebondir, et le résultat est plus que satisfaisant. Il a, par ailleurs, ajouté qu'en temps opportun, des voix plus autorisées viendront féliciter la lauréate.

Pour rappel, Fatou Sylla a été désignée Super Ebony après deux participations infructueuses au concours, avant d'être sacrée meilleure journaliste de Côte d'Ivoire. La distinction lui a été décernée dans la nuit du 6 au 7 février 2026 à Yamoussoukro, lors de la 27e édition de la Nuit des Ebony où elle a remporté 4 distinctions. A savoir le prix spécial pour la promotion des droits de l'homme, le prix sectoriel Diégou Bailly de la meilleure enquête, le prix Ebony de la presse écrite et le Super prix Ebony.

À sa suite, Serges N'Guessant, chef du service Culture, et Ange Martial Ehouradé, journaliste au service Société, tous deux de Fraternité Matin, ont été respectivement désignés lauréats du Prix Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel et du prix spécial Mtn pour la promotion de l'innovation.

La cérémonie a été marquée par la remise d'un présent de l'Afm à la Super Ebony, Fatou Sylla.