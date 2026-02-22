Soudan: Le Premier ministre s'infome des efforts du ministère des Ressources Humaines dans le soutien aux camps de déplacés

20 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum, 20 Fév.2026 (SUNA) - Le Premier ministre DR. Kamil Idris a été informé des efforts du ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale pour soutenir les camps de déplacés, notamment l'aide hivernale dans l'État d'Alshamalya et l'appui fourni à environ 650 000 familles dans le cadre du programme du mois de Ramadan, lancé dans l'État d'Al-Jazira et étendu à plusieurs régions du pays.

La rencontre avec le ministre des Ressources humaines a également abordé l'aide humanitaire destinée à l'État du Sud Kordofan , notamment à sa capitale Kadugli, ainsi que le soutien urgent aux déplacés dans la ville d'El-Obeid grâce aux efforts conjoints des autorités et des organisations humanitaires.

Le ministre a souligné la nécessité de renforcer le soutien à certains camps de déplacés et a annoncé la préparation d'un forum sur le développement en avril 2026 et d'un forum national pour les personnes à besoins spécifiques en mai 2026. Il a également insisté sur l'importance de réorganiser les ressources de la protection sociale, de développer l'assurance maladie et a exprimé sa gratitude à l'Arabie saoudite pour son soutien dans le domaine des prothèses.

