Soudan: Arrivée de 150 réfugiés soudanais d'Ouganda dans le cadre du retour volontaire

20 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Cent cinquante réfugiés soudanais en provenance d'Ouganda sont arrivés à l'aéroport de Port-Soudan dans le cadre du programme de retour volontaire, sur un total d'environ 93 000 réfugiés enregistrés.

La secrétaire générale du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr. Soumia Al-Hadi, a indiqué qu'il s'agit du premier vol et que d'autres suivront, soulignant que cette opération reflète l'amélioration de la sécurité et de la stabilité dans le pays. Elle a précisé que la majorité des rapatriés souhaitent regagner directement la capitale Khartoum.

De son côté, le président du comité supérieur du retour volontaire a confirmé que d'autres convois sont prévus, notant que la plupart des réfugiés soudanais en Ouganda souhaitent retourner au pays, exprimant sa reconnaissance aux autorités soudanaises et ougandaises pour leur coopération.

