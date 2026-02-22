Soudan: Délégation de l'OMS et le ministère de la Santé inspecte les services de santé à Sinja

20 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

- Une délégation de l'Organisation Mondiale de la Santé et du ministère de la Santé a inspecté les services médicaux des hôpitaux universitaire et de néphrologie de Sinja, en présence du directeur général du ministère de la Santé et du Développement social de l'État de Sennar.

La visite a porté sur les défis du système sanitaire, la situation générale et le fonctionnement des établissements.

Les responsables sanitaires ont indiqué que l'État a réussi à lutter contre le choléra, soulignant que la visite permettra d'identifier les besoins prioritaires des hôpitaux et de renforcer le soutien au secteur de la santé.

L'Organisation mondiale s'est engagée à soutenir certains services, notamment les départements de pédiatrie, de maternité et le laboratoire central par l'énergie solaire, dans le cadre de ses projets d'appui aux grandes institutions sanitaires.

