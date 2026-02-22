Soudan: Lancement du projet Iftar au Soudan par Qatar Charity

- Qatar Charity a lancé ses projets du mois de Ramadan au Soudan, avec la distribution de paniers alimentaires dans le cadre du projet Iftar du jeûneur au centre d'hébergement dans la zone de Dar Al-Salam à Port-Soudan, au profit des familles déplacées et démunies.

Cette initiative s'inscrit dans la campagne ramadanesque de l'organisation mise en oeuvre dans 43 pays, dont plus de 15 700 bénéficiaires au Soudan. Les responsables du centre ont souligné l'impact important de cette aide face aux conditions économiques difficiles des familles affectées par la guerre.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour ce soutien, tandis que Qatar Charity a indiqué que ses programmes durant le mois sacré incluent également la distribution de la zakat al-fitr, des vêtements de l'Aïd et d'autres projets humanitaires et de développement.