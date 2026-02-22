Sénégal: Ligue 1 - Habib Bèye débute par une défaite avec l'OM face à Brest

Dakar — Habib Bèye a manqué ses débuts sur le banc de l'Olympique de Marseille, battu 2-0 à l'extérieur par le Stade Brestois 29, vendredi, en match comptant pour la 23e journée de la Ligue 1, compétition de l'élite du football français.

Pour sa première sortie officielle à la tête du club phocéen, le technicien sénégalais n'a pu éviter la défaite de son équipe face à une formation brestoise bien en place et efficace, notamment grâce à son gardien de but, Grégoire Coudert, en grande forme.

L'OM s'est créé de nombreuses situations mais a surtout manqué de réalisme, ratant un penalty et concédant deux buts qui ont scellé l'issue de la rencontre.

Les hommes de Bèye, officialisé mercredi à la tête de l'équipe phocéenne, enchaînent ainsi un quatrième match de suite sans victoire en championnat.

Le technicien sénégalais n'avait eu qu'une seule séance d'entraînement pour préparer ce déplacement à Brest.

Ce revers complique la tâche du nouvel entraîneur marseillais, appelé à redresser rapidement la barre lors de la prochaine journée du championnat, le premier mars contre Lyon, au Vélodrome.