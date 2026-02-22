Soudan: Gen. Ibrahim Jaber rencontre le Premier ministre

- Le membre du Conseil souverain de transition et assistant du commandant en chef, le général Ibrahim Jaber, a rencontré aujourd'hui à son bureau à Khartoum le Premier ministre, Dr Kamil Idris.

La rencontre a examiné l'évolution de la situation dans le pays et souligné la nécessité d'une complémentarité des rôles officiels afin de trouver des solutions appropriées aux défis actuels et de créer un environnement propice au retour des citoyens.

De son côté, le Premier ministre a salué le rôle important et positif du comité supérieur chargé de la préparation de l'environnement de retour vers l'État de Khartoum, ainsi que ses efforts pour rétablir la vie normale, fournir les services essentiels et renforcer la sécurité dans la capitale.

Le Premier ministre a également affirmé la détermination du gouvernement exécutif à poursuivre ses efforts pour soutenir la prestation des services, réformer le secteur de l'électricité et assurer la sécurité des citoyens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dr Kamil Idris a, en outre, appelé les Soudanais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays à poursuivre le retour volontaire vers la capitale nationale et les autres États sûrs, dans un contexte d'amélioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire.