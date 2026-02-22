Soudan: Le Premier Ministre rencontre l'ambassadeur marocain au Soudan

Khartoum, 19 Fév.2026 (SUNA) -- Le Premier ministre Dr Kamil Idris, a rencontré ce midi à Khartoum le doyen du corps diplomatique et ambassadeur du Royaume du Maroc auprès du Soudan, l'ambassadeur Mohammed Maâ El Aïnin, en présence des conseillers du Premier ministre, Nizar Abdallah Mohammed et l'ambassadeur Badr Eddine Al-Jaifari, ainsi que du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid.

La rencontre a abordé la cause soudanaise et la compréhension croissante dont elle bénéficie dans les forums internationaux, ainsi que les efforts continus de reconstruction de la capitale nationale Khartoum et le retour progressif des Soudanais depuis les pays de la diaspora, amorcé depuis quelque temps.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur marocain Maâ El Aïnin a précisé que l'entretien a porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et le Maroc aux niveaux officiel et populaire, soulignant que les relations entre Khartoum et Rabat sont profondément enracinées depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui.

Il a également indiqué que la rencontre a évoqué l'importance du retour des missions diplomatiques à Khartoum, exprimant sa satisfaction quant au retour du gouvernement dans la capitale nationale et à la reprise de ses activités, ainsi que pour les réalisations accomplies au cours de la période écoulée.