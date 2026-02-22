Soudan appelle à une pression internationale sur le parrain régional pour cesser l'armement de la milice rebelle

- Le représentant du Soudan auprès du Conseil de sécurité des Nations unies, Al-Harith Idris Al-Harith, a salué l'initiative saoudo-américano-égyptienne visant à mettre fin à la guerre au Soudan, soulignant que les canaux du Soudan restent ouverts à un engagement positif avec cette initiative et exprimant l'espoir que les États-Unis utilisent leur influence pour mettre un terme au conflit.

S'exprimant jeudi lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée au Soudan au siège des Nations unies, il a affirmé que le Soudan tient à maintenir une communication constructive avec les États-Unis en vue de parvenir à la paix. Il a ajouté : « Nous demandons d'exercer des pressions sur le parrain régional afin qu'il cesse de fournir des équipements militaires à la milice. »

Le diplomate soudanais a également salué la position américaine sur la guerre au Soudan, la qualifiant de très avancée par rapport à celles des autres médiateurs et porteuse d'un certain degré de sérieux, à la suite des engagements du président Donald Trump après sa rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en vue de mettre fin à la guerre. Il a affirmé que le Soudan soutient la coordination saoudo-américano-égyptienne en faveur de l'arrêt du conflit, après l'engagement clair du président Trump de mettre fin à la guerre et à l'agression.

Il a appelé à l'adoption de mesures visant à stopper le flux d'armes vers la milice ainsi que le soutien dont elle bénéficie, indiquant que la guerre d'agression menée, selon lui, par des forces régionales et internationales en coopération avec des activistes politiques alliés aux Forces de soutien rapide a placé le Soudan devant une seule option : faire face à une menace existentielle afin de préserver l'État.

Le représentant soudanais a en outre salué les déclarations répétées du secrétaire d'État américain Marco Rubio concernant la nécessité de faire pression sur la milice et ses soutiens régionaux pour mettre fin aux livraisons d'armes, ainsi que sa condamnation des violations commises contre les civils soudanais.

Il a ajouté que la guerre contre le Soudan s'appuie sur des récits trompeurs sous prétexte de lutter contre les Frères musulmans, dont le long règne a été renversé par la révolution de décembre 2019, soulignant que le pays mène une guerre intense à laquelle les forces armées font face avec un large soutien populaire.

Il a également indiqué que le gouvernement soudanais retourne actuellement à Khartoum et poursuit un dialogue positif avec l'Union africaine, les Nations unies et les organisations régionales, reprenant ses activités au sein de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et intensifiant ses contacts avec la communauté internationale et les États-Unis. Il a affirmé l'engagement du gouvernement civil d'espoir à lancer un dialogue national global.

Le diplomate a souligné que le Soudan aspire à mettre fin à la guerre et que le gouvernement a déjà présenté sa vision pour l'arrêt du conflit au Conseil de sécurité, tout en poursuivant ses efforts pour instaurer la paix sur la base d'une appropriation nationale, réussir la transition et organiser des élections permettant au peuple de choisir démocratiquement ses dirigeants.

Enfin, il a remercié les États qui soutiennent le peuple soudanais et salué les efforts de Massad Boulos pour ses contacts sérieux avec le Soudan en vue de mettre fin à la guerre, réaffirmant la détermination du pays à contrer les tentatives d'établissement d'un gouvernement parallèle dans les zones contrôlées par la milice rebelle, soutenue selon lui par certains pays voisins.