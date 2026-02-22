Soudan: Le Premier Ministre réaffirme la volonté de renforcer les relations Soudano-Libyennes

- Le Premier ministre Dr Kamil Idris, a réaffirmé la volonté de renforcer et de développer les relations bilatérales entre le Soudan et la Libye, et de les posser vers des perspectives plus larges au service des intérêts communs des deux peuples frères.

Cette déclaration est venue lors de sa rencontre, aujourd'hui, avec l'ambassadeur libyen au Soudan, Dr Fawzi Abdelrahim Boumriz, en présence du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur libyen a indiqué que la rencontre a porté sur les liens fraternels unissant les deux pays et sur les moyens de renforcer la coopération conjointe dans divers domaines. Il a précisé avoir présenté un exposé sur les services fournis par le gouvernement libyen aux Soudanais résidant en Libye ainsi que sur les efforts déployés pour résoudre toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur libyen a également adressé ses félicitations au Premier ministre Dr Kamil Idris à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadan et du retour du gouvernement à Khartoum. Il a en outre indiqué que les dispositions sont en cours pour la reprise prochaine des activités de l'ambassade de Libye à Khartoum, exprimant son espoir de voir la sécurité et la stabilité prévaloir dans l'ensemble du Soudan.