Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Les circonscriptions d'action sociale dotées de kits de mobilité

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbatsa, a remis, le 19 février à Brazzaville, des motos et pirogues motorisées aux agents des circonscriptions d'action sociale (CAS) du Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (PSIPJ).

Financés par la Banque mondiale, les kits comprenant seize motos et cinq pirogues dotées de moteurs hors-bord permettrons aux CAS, dans le cadre de leur mission sur le terrain, d'identifier les bénéficiaires, de réaliser des enquêtes sociales, de valider des listes de ménages bénéficiaires, de vérifier les conditionnalités, de suivre des transferts monétaires et d'évaluer les mesures d'accompagnement.

Pour le coordonnateur du PSIPJ, Antoine Régis Ngakeni, la décision d'acquérir ces engins répondait à un constat opérationnellement précis. « Les CAS sont confrontées à un déficit structurel de moyens logistiques qui limite considérablement leur rayon d'action. Dans certains départements, les agents doivent couvrir des zones rurales étendues sans aucun moyen de déplacement motorisés », a-t-il déclaré.

Les CAS bénéficiaires de cet octroi sont Madingo-Kayes, Louvakou, Mayéyé, Sibiti, Yamba, Kindamba, Goma Tsé-Tsé, Gamboma, Ongoni, Ollombo, Djambala, Lekana, Enyellé, Ignié, Ouesso et Dolisie pour les motos, ainsi que les villages Ngabé, Bokoma, Ntokou, Bétou et Dongou pour les pirogues.

Cette dotation s'inscrit dans une démarche globale de renforcement des capacités opérationnelles des CAS. Selon la ministre des Affaires sociales, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, « il ne s'agit pas simplement de remettre des engins mais de donner à nos équipes les moyens concrets d'aller vers la population, de suivre les 25 000 ménages et personnes âgées et handicapées vivant seules, de collecter les données de terrain et de garantir que chaque franc investi dans la protection sociale produit un impact réel et mesurable », a-t-elle indiqué.

Elle a rappelé que l'efficacité de l'action sociale se mesure sur le terrain, notamment dans les villages, dans les quartiers et auprès des ménages les plus vulnérables. « Nos agents sociaux sont les premiers maillons de la chaîne de solidarité nationale. Sans eux, aucune politique sociale ne peut véritablement atteindre ses cibles », a souligné la ministre. En tant que biens acquis sur le financement de la Banque mondiale, ces motos et ces pirogues seront soumises aux règles de gestion des immobilisations du projet, à savoir un contrôle régulier des engins.

Rappelons que les CAS sont des directions régionales du PSIPJ, un projet qui est placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire et qui est soutenu financièrement par la Banque mondiale à hauteur de 133 millions de dollars. Il a pour objectif de fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique.