Congo-Brazzaville: Élection présidentielle de mars - La Cour constitutionnelle valide les sept dossiers de candidatures

20 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Roger Ngombé

Au cours d'une audience publique organisée le 20 février, à Brazzaville, sous la conduite de son président, Auguste Iloki, la Cour constitutionnelle a validé les sept dossiers de candidatures à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains.

La Cour constitutionnelle a noté que les sept dossiers de candidatures, au regard du cadre juridique, n'appellent pas d'objection de nature à affecter leur validité. Ils obéissent aux prescriptions des articles 66 de la Constitution et 48 (nouveau) de la loi électorale.

Ainsi, sont retenus candidats à l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars , MM. Sassou N'Guesso Denis; Gavet Ele go Melaine Destin ; Kignoumbi Kia-Mboungou Joseph; Mafoula Uphrem Dave; Mavoungou-Zinga Mabio; et Nganguia Engambe Anguios.

Cette décision de la Cour constitutionnelle datant du 20 février sera notifiée au préfet, directeur général des Affaires électorales; au ministre de l'Interieur et de la Décentralisation; ainsi qu'aux sept candidats.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.