Congo-Brazzaville: Élection présidentielle de mars - La Cour constitutionnelle valide les sept dossiers de candidatures

Au cours d'une audience publique organisée le 20 février, à Brazzaville, sous la conduite de son président, Auguste Iloki, la Cour constitutionnelle a validé les sept dossiers de candidatures à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains.

La Cour constitutionnelle a noté que les sept dossiers de candidatures, au regard du cadre juridique, n'appellent pas d'objection de nature à affecter leur validité. Ils obéissent aux prescriptions des articles 66 de la Constitution et 48 (nouveau) de la loi électorale.

Ainsi, sont retenus candidats à l'élection présidentielle, scrutin des 12 et 15 mars , MM. Sassou N'Guesso Denis; Gavet Ele go Melaine Destin ; Kignoumbi Kia-Mboungou Joseph; Mafoula Uphrem Dave; Mavoungou-Zinga Mabio; et Nganguia Engambe Anguios.

Cette décision de la Cour constitutionnelle datant du 20 février sera notifiée au préfet, directeur général des Affaires électorales; au ministre de l'Interieur et de la Décentralisation; ainsi qu'aux sept candidats.