Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars prochain - Le MJP réitère son soutien à Denis Sassou N'Guesso

Lors de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochain, le Mouvement des jeunes présidentiels (MJP) va à nouveau voter pour le président sortant, Denis Sassou N'Guesso. Le président de cette formation politique de la majorité présidentielle, Donald Mobobola, a réaffirmé cet engagement le 18 février à Brazzaville, lors de la réunion extraordinaire de restructuration de la fédération de Brazzaville.

Dans une salle comble de dizaines de militants du MJP Brazzaville chauffés à blanc, réunis pour élire leur bureau fédéral, Donald Mobobola a saisi l'occasion pour donner la consigne de vote. Vêtu d'un costume noir arboré d'une écharpe jaune-rouge, couleurs traditionnelles du parti, le leader du MJP, toujours constant derrière Denis Sassou N'Guesso, a rappelé aux militants et sympathisants leur détermination à l'accompagner jusqu'à la victoire finale. « Comme à l'élection présidentielle de 2021, le MJP doit tout mettre en oeuvre pour garantir à Denis Sassou N'Guesso, notre champion et président d'honneur de notre parti, la victoire dès le premier tour, avec une large avance dans les urnes à travers le pays », a déclaré Donald Mobobola avec conviction.

Et en vue de préserver la paix dans le pays, condition sine qua non pour une bonne existence, le président du MJP a appelé tous les militants et sympathisants à la discipline.

Au cours de cette assemblée générale extraordinaire, le parti a élu un nouveau bureau fédéral de Brazzaville composé de quatorze membres et présidé par Gervais Mossilo Libongui.

Cette nouvelle équipe a pour mission de restructurer le MJP dans les neuf arrondissements afin d'impulser la mobilisation dans toute la ville de Brazzaville au profit de son candidat. L'objectif est aussi de repositionner le parti comme une force politique indéniable, capable de contribuer à la victoire de Denis Sassou N'Guesso, dès le premier tour du scrutin.