Sénégal: Secteur du BTP - les coûts en légère baisse au quatrième trimestre 2025, malgré la flambée de la main-d'oeuvre

L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) annonce un repli de 0,5 % des coûts de construction au quatrième trimestre 2025, porté par la baisse du génie civil et des matériaux, tandis que les travaux spécialisés progressent sous l'effet de la hausse de la main-d'oeuvre."

Un recul trimestriel de 0,5 %

Selon l'ANSD, les coûts de construction des BTP diminuent de 0,5 % au quatrième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, la baisse est plus modérée, estimée à -0,1 %.

Cette évolution s'explique principalement par le recul des coûts du génie civil (-1,3 %), notamment dans les travaux de chaussées qui enregistrent une contraction plus marquée de -1,8 %. Les coûts des bâtiments suivent la même tendance, avec une baisse de 0,6 %, liée à la diminution des prix de certains intrants stratégiques tels que le sable, le fer à béton et le carburant.

Les travaux spécialisés en hausse

À contre-courant de cette tendance baissière, les travaux spécialisés progressent de 3,2 %. Cette hausse est essentiellement imputable à l'augmentation des coûts de la main-d'oeuvre, qui bondissent de 8,5 % sur la période.

Un indicateur clé pour le secteur

L'Indice des Coûts des Bâtiments et Travaux Publics (IBTP) constitue un outil de référence pour le suivi de l'évolution des coûts dans le secteur de la construction. Il prend en compte les matériaux, les matériels, la main-d'oeuvre, l'énergie ainsi que les frais liés à la gestion de chantier.

Pour les acteurs du secteur comme pour les décideurs publics, ces données publiées par l'ANSD permettent d'apprécier les dynamiques en cours dans un domaine stratégique pour l'économie sénégalaise."

