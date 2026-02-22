Afrique: Secteur de la construction - l'ANSD note une baisse du coût de 0,9 % au quatrième trimestre 2025

L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) annonce un repli du coût de construction des logements neufs à usage d'habitation au quatrième trimestre 2025. Selon les données publiées par l'institution statistique, l'Indice du coût de la construction (ICC) enregistre une baisse de -0,9 % par rapport au trimestre précédent.

Recul des matériaux et du carburant

Cette diminution s'explique principalement par la contraction des prix des matériaux de construction, qui chutent de -1,4 % sur la période. Plusieurs produits clés sont concernés :

le sable : -6,8 %

le fer à béton : -4,3 %

le ciment : -0,7 %

À cette tendance s'ajoute la baisse des coûts liés au carburant (-2,5 %), consécutive à la réduction des prix de l'essence et du gasoil intervenue en décembre 2025. Cette évolution a contribué à alléger les charges de transport et d'approvisionnement sur les chantiers.

Légère hausse de la main-d'oeuvre

En revanche, les coûts de la main-d'oeuvre progressent légèrement de +0,2 %, atténuant partiellement l'effet de la baisse des matériaux et de l'énergie.

Une progression sur un an

En glissement annuel, le coût de construction affiche toutefois une hausse de +1,2 %. Sur l'ensemble de l'année 2025, l'augmentation moyenne est estimée à +1,8 % par rapport à 2024, traduisant une dynamique globale orientée à la hausse malgré le recul observé en fin d'année.

Un indicateur clé pour le secteur

L'Indice du coût de la construction (ICC), base 100 en 2022, permet de suivre l'évolution des dépenses nécessaires pour bâtir une maison sur l'ensemble du territoire sénégalais. Il constitue un outil de référence pour les ménages, les promoteurs immobiliers, les entreprises du BTP ainsi que les décideurs publics.

OG