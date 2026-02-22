Gabon: Ouverture du Centre de transformation et vente de produits agricoles Agri-Vert à Libreville

Ce vendredi 20 février, le Centre de transformation et vente de produits agricoles Agri-Vert a été inauguré à Bambouchine, dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville, au Gabon. Cette initiative de Jérôme Banave vise à répondre à la préoccupation du chef de l'État gabonais, qui prône l'entrepreneuriat et la création d'emplois.

Le Centre, qui s'étend sur plusieurs hectares (1ha à Bambouchine, 23ha à Ndonguila et près de 8ha au Cap Esterias), emploie près de 30 personnes et se spécialise dans la transformation du manioc et du maïs. Cette structure répond à l'appel du Président Brice Coltaire Oligui Nguema, qui demande de produire localement pour sécuriser l'alimentation, limiter les importations et créer des emplois.

"Si tous les Gabonais qui ont les possibilités pouvaient mettre ce qu'ils ont dans l'agriculture, je crois, que nous pouvons atteindre l'autosuffisance alimentaire et beaucoup de création d'emplois" a indiqué le Directeur général d'Agri vert Jérôme Banave.

Pour garantir la qualité et la sécurité des produits, les ingénieurs agronomes issus de l'Université des Sciences et Techniques de Masuku interviennent dans le processus de production pour respecter les normes en matière d'agriculture et de production. Leur expertise permet de mettre en place, des pratiques agricoles durables et de garantir la traçabilité des produits.

"Je reste disponible en ce qui me concerne pour partager mon savoir-faire et mon expérience en la matière en tant qu'enseignant chercheur à la faculté d'agronomie à de l'USTM " a précisé le Pr Valéry Mboukou.

L'ouverture de ce centre s'inscrit dans la politique de développement agricole du Gabon, qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir l'entrepreneuriat local. Agri-Vert est un exemple de réussite de l'initiative privée au service du développement économique et social du pays.