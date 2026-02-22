Gabon: Importance des réseaux sociaux pour l'équilibre social, économique et démocratique au Gabon

Excellence Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema ,

Nous, citoyens gabonais, souhaitons attirer votre attention sur l'importance cruciale des réseaux sociaux dans la vie de nos concitoyens, de nos partenaires économiques et de nos bailleurs internationaux.

Les réseaux sociaux sont devenus un outil essentiel pour la communication, l'information et la mobilisation des populations. Ils permettent de promouvoir la démocratie, la transparence et la bonne gouvernance, tout en favorisant l'échange et la coopération entre les citoyens et les institutions.

Cependant, nous constatons avec préoccupation que les réseaux sociaux sont souvent victimes de restrictions et de blocages, ce qui nuit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information des Gabonais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Nous vous demandons humblement , Excellence Monsieur le Président, de prendre des mesures pour :

- Garantir la liberté d'expression et l'accès à l'information sur les réseaux sociaux ;

- Promouvoir l'utilisation des réseaux sociaux pour la communication et la mobilisation citoyenne ;

- Encourager les initiatives de développement numérique et de citoyenneté numérique ;

- Assurer la protection des données personnelles et la sécurité des utilisateurs des réseaux sociaux.

Nous sommes convaincus que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle clé dans le développement économique et social du Gabon, et nous sommes prêts à travailler avec vous pour faire de cette vision une réalité.

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette interpellation .

Respectueusement Excellence et très cher grand père ! Akiba