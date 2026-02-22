Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public lève 88 milliards de FCFA sur le marché financier UEMOA.

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a levé ce vendredi 20 février 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 87,999 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3, 5, 7 et 10 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 80 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 170,299 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 212,87%.

Le montant des soumissions retenu est de 87,999 milliards FCFA et celui rejeté 82,299 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 51,67%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,10% pour les bons de 364 jours, 7,69% pour les obligations de 3 ans, 7,70% pour celles de 5 ans, 7,73% pour celles de 7 ans et 7,80% pour celles de 10 ans.

La DGCPT s'est engagée auprès des investisseurs à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 21 février 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces bons.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est programmé le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 23 février 2029 pour celles de 3 ans, au 23 février 2031 pour celles de 5 ans, au 23 février 2033 pour celles de 7 ans et au 23 février 2036 pour celles de 10 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans, 6,45% pour celles de 5 ans, 6,60% pour celles de 7 ans et 6,75% pour celles de 10 ans, et ce dès la fin de la première année.