Sénégal: BRVM - Fortes hausses des indices phares de la bourse en fin de semaine.

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 20 février 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré de fortes hausses comprises entre 2,57% et 1,25%.

La plus forte hausse est réalisée par l'indice BRVM Prestige qui a gagné 2,57% à 159,42 points contre 155,42 précédemment. De son côté, l'indice BRVM 30 a enregistré une hausse de 2,47% à 187,34 points contre 182,83 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il se retrouve avec une progression de 2,05% à 402,38 points contre 394,28 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Principal connait une hausse de 1,25% à 275,44 points contre 272,05 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une hausse de 2,05% à 154,95 points contre 151,83 points la veille.

La forte hausse des indices notamment le BRVM Composite a impacté significativement la capitalisation du marché des actions qui a augmenté de 312,164 milliards, en passant de 15 201,791 milliards de FCFA la veille à 15 513,955 milliards FCFA ce vendredi 20 février 2026.

Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 3,37 milliards FCFA, s'établissant à 11 469,604 milliards FCFA contre 11 466,234 milliards FCFA le jeudi 19 février 2026.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est rehaussée, s'établissant à 1,991 milliard FCFA contre 1,678 milliard FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 35 540 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 4 970 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 1 960 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 3 560 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,37% à 3 790 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,89% à 74 505 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 3,11% à 2 800 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,55% à 2 295 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,51% à 1 555 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 1,58% à 1 555 FCFA).