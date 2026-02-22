Togo: L'excellence togolaise sacrée à Amsterdam

20 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo confirme son ascension dans l'élite mondiale du cacao. À Amsterdam, lors de la cérémonie des « Cocoa of Excellence Awards 2026 », le pays a remporté les deux médailles d'or décernées à l'Afrique et à l'océan Indien.

Une performance qui consacre la qualité exceptionnelle de sa production et son positionnement sur les segments premium.

En raflant l'intégralité des distinctions attribuées à sa zone géographique, le Togo s'impose comme une référence continentale. Cette reconnaissance internationale n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un travail structuré et rigoureux conduit par le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), avec un cap clair : excellence, traçabilité et valorisation.

Depuis plusieurs années, la filière a engagé une montée en gamme méthodique, soutenue par une vision des autorités. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Après les distinctions obtenues en 2021 et 2023, ce nouveau sacre confirme une progression constante et une reconnaissance durable sur le marché mondial.

Au-delà des trophées, c'est toute une filière qui gagne en crédibilité et en visibilité. Le cacao togolais ne se contente plus d'être compétitif : il devient une signature de qualité.

Les récompenses ont été reçues par Kommabou Fandjinou, ambassadeur du Togo au Bénélux.

