Afrique de l'Ouest: Nouvelle représentation au Sénégal - Le FAGACE renforce sa proximité avec ses partenaires ouest-africains

Le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE) a franchi une nouvelle étape dans son déploiement régional avec l'inauguration officielle de sa Représentation régionale pour l'Afrique de l'Ouest (RRAO), à Dakar. La cérémonie s'est tenue en marge de la 16e session ordinaire du Conseil des Gouverneurs de l'institution.

L'événement a réuni les Gouverneurs, les Administrateurs, le Directeur général ainsi que plusieurs partenaires institutionnels. Il a été présidé par Hervé Ndoba, Ministre des Finances et du Budget de la République centrafricaine et Président du Conseil des Gouverneurs du FAGACE, aux côtés de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget du Sénégal et Gouverneur du Fonds pour le pays hôte.

Dans son allocution, Hervé Ndoba a mis en avant la portée stratégique de cette nouvelle implantation, soulignant qu'elle permettra au FAGACE de se rapprocher davantage de ses cibles et d'assurer un accompagnement plus ciblé des économies ouest-africaines. Il a également salué les performances de l'institution, qui totalise à ce jour plus de 4,9 milliards de dollars (environ 3 000 milliards de FCFA) de garanties mobilisées, contribuant à catalyser plus de 11,5 milliards de dollars (près de 7 000 milliards de FCFA) d'investissements.

Pour Cheikh Diba, ces résultats témoignent de la maturité du Fonds en tant qu'instrument structurant du financement du secteur privé régional. Il a appelé les partenaires à renforcer leur soutien à l'institution afin de lui permettre d'exercer pleinement son rôle catalytique dans la mobilisation des ressources au service du développement.

Dans la continuité de l'inauguration, la 16e session ordinaire du Conseil des Gouverneurs s'est tenue à Dakar. À cette occasion, le ministre sénégalais des Finances a réaffirmé l'engagement du Sénégal à accompagner les réformes engagées par le FAGACE, en vue de consolider son action en faveur du financement durable des économies africaines.

Avec l'ouverture de cette représentation régionale, le FAGACE confirme ainsi sa volonté de renforcer sa présence de proximité et d'intensifier son appui aux initiatives structurantes dans l'espace ouest-africain.