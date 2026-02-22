Sénégal: Audience au ministère des Sports - Khady Diène Gaye s'engage pour la reconnaissance des Olympiens

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khadydiatou Diène Gaye, a reçu en audience l'Association des Olympiens, conduite par l'ancienne Lionne du basket Astou Ndiaye, participante aux Jeux olympiques d'été de 2000.

La délégation comprenait plusieurs figures du sport sénégalais, dont Marie José Gomis (athlétisme), Nafi Touré (escrime), Elisabeth Sambou (lutte), Combé Seck (canoë-kayak), Cheikh Tidiane Boye (athlétisme), Moustapha Diop « Gaucher » (basket), ainsi que les nageurs Mouhamed Diop, Malick Fall et Abdou Niane.

Des revendications claires des anciens athlètes

Au cours de cette rencontre qualifiée de « fructueuse », les Olympiens ont exprimé leur volonté de jouer un rôle plus actif dans le développement du sport national. Parmi leurs principales doléances figurent la reconnaissance officielle de leur statut, la création d'un fonds de solidarité destiné à couvrir les soins médicaux et à accompagner la reconversion professionnelle, ainsi qu'une subvention annuelle.

Ils ont également plaidé pour un partenariat structuré avec le ministère, leur participation à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2026 et l'implantation d'un musée olympique au Stade Léopold Sédar Senghor.

La reconnaissance au coeur des priorités ministérielles

La ministre s'est réjouie de la qualité des échanges et a salué « le don de soi pour la nation » consenti par ces athlètes durant leur carrière. Consciente de la précarité financière à laquelle sont confrontés de nombreux anciens sportifs, elle a assuré avoir fait de cette question une priorité de son département.

À cet effet, elle a rappelé que le projet de loi portant Code du sport, déjà adopté en Conseil des ministres et actuellement en attente de vote à l'Assemblée nationale, intègre la reconnaissance du statut des anciens sportifs de haut niveau.

Mme Gaye a également annoncé accorder la priorité au projet de reconversion des sportifs d'élite et à l'étude d'un fonds de solidarité en concertation avec les plus hautes autorités. Elle a invité les Olympiens à s'impliquer davantage dans les instances de gouvernance sportive afin d'améliorer leur représentativité.

Concernant la création d'un musée olympique au stade Léopold Sédar Senghor, la ministre a indiqué qu'une évaluation de faisabilité serait menée en concertation avec les parties prenantes.

Cette audience marque ainsi une étape importante vers une meilleure prise en compte du statut et de l'avenir des anciens champions sénégalais.

OG