Ile Maurice: Bernadette Willemin - «Faire du 'Seychelles Nature Trail' un rendez-vous international fidèle à nos valeurs»

La troisième édition du «Seychelles Nature Trail» se tiendra le 16 mai sur l'île de Mahé. Cette course de 22 kilomètres entraînera les participants à travers forêts tropicales et sentiers côtiers, avec un départ donné à Port Glaud, dans un décor naturel spectaculaire. Au-delà du défi sportif, l'événement s'inscrit dans une stratégie plus large de valorisation touristique. Les Seychelles misent sur ce rendez-vous pour dynamiser leur attractivité auprès de différents profils de voyageurs, en conjuguant sport, nature et découverte. Une vision que souligne Bernadette Willemin, conseillère spéciale au ministère du Tourisme et de la Culture, dans l'entretien qu'elle nous a accordé.

🔵 Le trail des Seychelles en sera à sa troisième édition en mai prochain. Quelles sont les principales attentes des organisateurs pour cette nouvelle étape de l'événement ?

Pour cette troisième édition du Seychelles Nature Trail, notre principale ambition est de consolider l'événement comme un rendez-vous sportif incontournable dans l'océan Indien, tout en renforçant son identité profondément ancrée dans la nature et l'authenticité. Nous souhaitons proposer une expérience encore plus qualitative, tant pour les coureurs internationaux que pour les participants locaux. L'objectif est également de continuer à positionner les Seychelles comme une destination de référence pour le sport, l'aventure et le tourisme durable.

🔵 Quelles sont les grandes nouveautés prévues cette année, tant sur le plan sportif que logistique ?

L'édition 2026 mettra l'accent sur l'amélioration de l'expérience globale des participants. Les parcours ont été optimisés afin de garantir un défi sportif exigeant tout en assurant davantage de fluidité et de sécurité. Les dispositifs de sécurité seront renforcés, et l'organisation des départs, des arrivées ainsi que des points de ravitaillement a été repensée pour offrir une gestion plus efficace et confortable.

Par ailleurs, nous souhaitons enrichir l'événement au-delà de l'aspect purement sportif. En collaboration avec l'administration du district de Grand'Anse, des animations et activités culturelles seront proposées tout au long de la journée afin de créer une atmosphère conviviale et festive. Cette initiative vise à encourager une plus forte participation locale, notamment des habitants venus soutenir les coureurs, mais aussi à transformer cette journée en un véritable moment de rassemblement pour les familles et les amis, dans un esprit de partage et de célébration.

🔵 L'événement s'adresse-t-il aussi bien aux athlètes aguerris qu'aux amateurs et passionnés de trail ?

Absolument. Le Seychelles Nature Trail a été conçu pour accueillir des profils variés : des athlètes expérimentés en quête de performance, mais aussi des amateurs et des passionnés de nature désireux de relever un défi personnel. L'idée est que chacun puisse vivre l'aventure à son propre rythme, en profitant d'un cadre exceptionnel. Au-delà de la compétition, c'est une expérience immersive au coeur des paysages seychellois qui est proposée, où le dépassement de soi se conjugue avec la découverte d'un environnement naturel unique.

🔵 Que souhaite offrir le pays aux participants au-delà de la compétition sportive elle-même ?

Au-delà de la compétition sportive, nous souhaitons offrir aux participants une véritable immersion dans l'âme des Seychelles : une nature exceptionnelle, une biodiversité unique, une culture chaleureuse et un accueil authentique. Le trail devient ainsi une occasion de découvrir nos îles autrement - à travers des sentiers pittoresques, des reliefs impressionnants, des panoramas à couper le souffle et la richesse de notre patrimoine naturel.

🔵 Les acteurs locaux - hôteliers, restaurateurs, guides, communautés - sont-ils impliqués dans l'événement ?

Oui, leur implication est essentielle. Le Seychelles Nature Trail se veut un événement fédérateur, où les acteurs locaux - hôteliers, restaurateurs, guides et communautés - jouent un rôle central. Ils contribuent à l'accueil des participants, aux services touristiques, à la restauration, à l'hébergement, mais aussi à l'animation autour de l'événement. Nous encourageons également une participation active des communautés, car ce trail est avant tout une vitrine du savoir-faire et de l'hospitalité seychelloise.

🔵 L'inclusion est aujourd'hui un enjeu majeur dans le sport. Est-ce une valeur que vous souhaitez également promouvoir à travers le trail des Seychelles ?

Oui, l'inclusion est une valeur fondamentale que nous souhaitons promouvoir à travers le Seychelles Nature Trail. Cet événement se veut ouvert, rassembleur et accessible, invitant tous les passionnés de trail à participer, quel que soit leur niveau d'expérience.

Toutefois, en raison des exigences physiques et des impératifs de sécurité propres à ce type de compétition, un âge minimum de 18 ans est requis. Les participants doivent être en bonne condition physique pour prendre part à l'épreuve dans des conditions optimales. Des critères d'inscription précis et des mesures de sécurité renforcées sont également mis en place afin de garantir une participation responsable et sécurisée pour tous.

🔵 Quelle est votre vision à long terme pour le trail des Seychelles ?

Notre vision est de faire du Seychelles Nature Trail un événement de référence dans la région, reconnu à l'international, tout en restant fidèle à son identité : un trail authentique, en harmonie avec la nature, respectueux de l'environnement et bénéfique pour l'économie locale. À long terme, nous aspirons à en faire un rendez-vous annuel incontournable, attirant un nombre croissant de coureurs étrangers, renforçant la notoriété des Seychelles comme destination sportive et soutenant pleinement notre stratégie de tourisme durable.

Les inscriptions pour le Seychelles Nature Trail sont ouvertes via ce lien :https://ilop.re/ilopsport/seychelles-nature-trail/