Afrique: Turbulences géopolitiques - Le monde marche sur la tête, il a perdu sa... boussole

Le 20e siècle est mort avec ses idées de mondialisation, d'échanges commerciaux sans frontières ; pas de guerre après la Seconde Guerre mondiale. Cet optimisme porte le nom des «Trente Glorieuses» à la fin du siècle dernier. À peine après le tournant du siècle, des foyers incandescents apparaissent en divers points du globe. Le chaos remplace le libéralisme.

Dans les années 50, le monde avait mis sur pied l'Organisation des Nations unies pour régler tout conflit. Patatras ! Elle ne comprenait alors que 50 pays membres mais, après la décolonisation, ce nombre est passe à 200. Et ce «machin» (dixit de Gaulle) est devenu ingérable. Même ses troupes envoyées sur le terrain sont incapables d'y ramener l'ordre. Une grosse usine mondiale qui tourne à vide. Son utilité apparaît seulement quand il s'agit de crises humanitaires (camps de réfugiés, famine...). Elle est devenue l'Organisation des «Nations Désunies». Récemment, elle a nommé à l'unanimité à la tête d'un de ses organismes un Iranien venu de Téhéran alors que les Gardiens de la révolution venaient à peine de tuer à bout portant 30 000 Iraniens, en majorité des jeunes qui réclamaient tout simplement la liberté et une démocratie à la place d'un pouvoir théocratique.

🟦 Le trublion Trump

On allait voir ce qu'on allait voir avec son arrivée à la tête de l'État le plus puissant. Grand coup d'éclat avec l'enlèvement de Maduro au Venezuela en ne respectant pas les conventions internationales, dont il n'a que faire. Actuellement, il étrangle Cuba en interdisant toute livraison de pétrole à cette île déjà exsangue sur le plan économique. À vaincre sans gloire...

Trump procède par coups de gueule verbaux. Il veut s'accaparer du Groenland au nez et à la barbe de tous. Devant la levée de boucliers, il temporise ; en attendant, il envoie ses sbires pour calmer le jeu. Il avait déjà fait un coup d'essai avec le Canada, qu'il voulait annexer aux États-Unis. Rien que cela. Même stratégie avec l'Iran, le pays qui a inventé le jeu d'échecs. Aux émeutiers, il demande d'avancer en attendant qu'il arrive. Vous connaissez la suite. Il a déployé une armada sur les eaux entourant l'Iran, mais influencé par ses amis du Golfe comme l'Arabie saoudite, toujours pas d'intervention malgré l'insistance d'Israël qui se dit menacé par les missiles balistiques de Téhéran. Le monde retient toujours son souffle et motus sur les 30 000 victimes.

La même stratégie n'a guère été efficace en Ukraine où chaque jour la Russie bombarde les centrales électriques en plein hiver. Tik tike ? Trump aide Zelensky à compte-gouttes. Ce que son grand ami Poutine voulait régler en quelques jours dure depuis quatre ans. Et lui et Trump se fichent complètement des dizaines de milliers de morts. Personne ne veut lâcher dans les fumeuses négociations que Poutine entretient pour gagner du temps et du terrain. Quant à Trump, il trouve toujours que ces négociations sont prometteuses !

Soulignons une information qui passe souvent sous les radars. La Russie engage de jeunes Africains en leur promettant un bon salaire pour un bon job. Arrivés en Russie, on les affuble d'un uniforme et on les arme jusqu'aux dents pour un salaire de misère dans des conditions de vie humiliantes. On les envoie ensuite au front. De la chair à canon. Et le monde se tait.

🟦 La vieille Europe

L'OTAN est au point mort depuis que Trump a décidé, non sans raison, que les États de l'Union européenne doivent prendre leur destin en main et ne pas toujours compter sur le parapluie américain pour les protéger. Entre-temps, ces États se sont désarmés, ont installé leurs usines dans des pays pratiquant un bas salaire et exploitent leurs sols. Pris au dépourvu par le Grand Manitou, ils se réarment à grands frais comme l'Allemagne, ce qui prendra quelques années. Ils tentent même de s'unir pour créer une force européenne. S'ils n'étaient qu'une dizaine au départ de l'Union européenne, c'aurait été possible, mais maintenant ils sont vingt-sept, qui ne s'entendent pas entre eux. Ils ont délégué une bonne partie de leurs pouvoirs à la Commission de Bruxelles qui leur dicte maintenant les normes, lois et règlements inextricables, qui bloquent toute l'Europe.

Le résultat prévisible est la montée des populismes dans ces États. À l'ordre du jour, reconquérir une souveraineté confiée à Bruxelles ; reconquérir leurs frontières pour lutter contre l'immigration ; reprendre les commandes de leur économie, quitte à contourner les règles bruxelloises. C'est ce qu'a fait Giorgia Meloni avec succès en Italie et même dépassé la France embourbée dans une énorme dette ; l'insécurité et la violence accompagnée de l'antisémitisme ; une immigration non contrôlée ; une incapacité de financer son modèle social - pourtant un des meilleurs au monde. Macron impuissant tente de se refaire une image sur le plan extérieur où personne ne l'écoute. Au plus bas dans les sondages, les présidentielles de 2027 risquent de se jouer entre l'extrême droite et l'extrême gauche.

D'autres pays européens comme l'Espagne et la Grèce ont aussi redressé la barre en faisant fi de Bruxelles. L'Europe ne dispose pas d'une armée capable de résister à une attaque. L'Allemagne reprend le leadership et s'allie à l'Italie. La Grande-Bretagne regrette le Brexit, mais l'Europe reste toujours le plus grand marché mondial au monde avec 450 millions de consommateurs. La Chine et la Russie ont beau jeu de proclamer que l'Occident n'est que décadence avec l'affaire Epstein, dont les tentacules ont aussi gagné certains pays européens.

🟦 La Chine et l'Afrique

Le grand gagnant de ce monde déboussolé n'est autre que la Chine, qui a vassalisé la Russie. Elle se réindustrialise et se réarme à toute vitesse grâce à une main-d'oeuvre sous-payée. Elle encercle déjà Taiwan qu'elle veut rattacher à la Grande Chine. En Afrique, elle joue une carte maîtresse. La récente réunion de tous les pays d'Afrique noire pour lutter contre les coups d'État militaires à répétition ; la montée islamiste ou la santé des populations a été un échec total. Qui s'est intéressé aux dizaines de milliers de morts au Soudan ?

Des États francophones quittent la tutelle française pour se tourner vers la Chine, qui y investit des centaines de milliers de dollars dans les chemins de fer, les autres transports, les routes, l'eau, l'électricité... Tout comme la Russie, elle ne s'intéresse guère aux populations locales, mais surtout aux minerais indispensables aux nouvelles technologies. Elle cible, par exemple, le Zimbabwe qui renferme les plus grandes réserves de platine, d'or, de diamants; et qui est surtout un des plus gros producteurs de lithium avec des réserves énormes. Ce minerai assure une haute densité énergétique pour smartphones, ordinateurs et voitures électriques.

Contrairement à Trump avec les taxes, la Chine vient d'abolir toutes les taxes sur les produits africains importés sur son territoire. Même la presse papier pâtit de cette situation. Aux USA, le multimilliardaire Jeff Bezos coupe les finances du très grand journal Washington Post - à son palmarès l'affaire Watergate - afin de se rapprocher de Trump pour faire des affaires. La Chine a fait arrêter Jimmy Lai, fondateur du plus grand journal prodémocratie hongkongais, qui a été condamné à 30 ans de prison.

De telles incongruités se multiplient dans le monde. Alors, ajoutons notre grain de sel. Nommez un taliban d'Afghanistan ou un mollah d'Iran aux «Nations Désunies» pour s'occuper de la condition de la femme dans le monde. Maurice - avec son textile et son tourisme - va-t-ellepâtir de ces turbulences ?

Zegwi bat fol!